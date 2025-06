Codzienność szturmowca z Gwiezdnych Wojen – fanowski hit internetu

fot. https://x.com/bassel_amin/status/1932190658543968427/video/1

Konto na TikToku (oraz na YouTubie) o nazwie Stormtroopervlogz stało się momentalnie wiralem dzięki serii filmików zgodnych z jego nazwą. Autor włożył wiele godzin pracy ze sztuczną inteligencją, wymyślając określone scenariusze i układając metodą prób i błędów finałowe zdania (tak zwane prompty), które sprawiły, że AI stworzyło to dokładnie w takiej formie, w jakiej można obecnie to obejrzeć. Wbrew pozorom wykorzystanie narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, nie ułatwiło i nie przyspieszyło jakoś szczególnie tego procesu, bo według autora nadal to długie godziny roboty.

Gwiezdne Wojny z życia szturmowca Imperium

Poniżej możecie zobaczyć całą serię filmików publikowanych w formie vloga. Ułożone chronologicznie według publikacji filmików. Na Tiktoku prace notują ogromne zasięgi i mają już gigantyczne wyświetlenia.

Nowy kierunek fanowskich filmów

Disney i Lucasfilm nie są przeciwni tworzeniu fanowskich filmów w uniwersum, które siłą rzeczy muszą być udostępniane za darmo i nie można z tego czerpać żadnych korzyści majątkowych. Wręcz fani są zachęcani do twórczości, co otwarcie było komunikowane, a nawet Lucasfilm co jakiś czas rozdaje nagrody, wyróżniając najlepsze fanowskie filmiki.

Fani od wielu lat tworzą swoje prace w postaci fanowskich filmów aktorskich, jak i animacji. Nowością jest wykorzystywanie do tego sztucznej inteligencji, która ma obrazować ich wizje i nie jest to jeszcze regularnie stosowane w twórczości. Vlogi szturmowca są na razie wyjątkiem, który osiągnął dobre opinie i popularność. Nie wiadomo jednak, jak w aspekcie AI podchodzi do tego Disney oraz Lucasfilm, bo choć zostało to wykorzystane jako narzędzie do obrazowania niekomercyjnej fanowskiej twórczości, samo AI i jego tworzenie obrazów czy wideo jest wciąż niejasne dla wielu pod kątem praw autorskich.

Na ten moment wszystkie filmiki autora są dostępne i nie ma przesłanek do tego, że zostaną usunięte.