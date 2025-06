Nowy film o Wonder Woman oficjalnie potwierdzony! Prace trwają

Marvel

Reklama

Superman, Batman, Supergirl i Wonder Woman - to te postacie mają być tymi kluczowymi dla DCU rozwijanego przez Jamesa Gunna. Trzy pierwsze mają już potwierdzone swoje projekty, jednak kultowa superbohaterka pozostawała bez własnego filmu... aż do teraz. Reżyser Supermana niespodziewanie potwierdził w ekskluzywnym wywiadzie dla Entertainment Weekly, że film o Wonder Woman jest już rozwijany.

Wonder Woman - potwierdzenie filmu

James Gunn przy opowiadaniu o nadchodzącym serialu dla Max - Paradise Lost, potwierdził, że Wonder Woman będzie osobnym projektem, który jest już w trakcie pisania. Przyznał, że prace idą powoli, ale posuwają się do przodu.

Nie obsadzono jeszcze tytułowej roli - ostatnią aktorką, która się w nią wcielała, jest Gal Gadot. Zagrała ona w dwóch filmach o Wonder Woman z planowanych trzech - ostatnia część została anulowana, a także kilku innych projektach z poprzedniej ery DC, zanim stało się ono DCU.

Nie znamy także informacji o składzie kreatywnym ani planowanej dacie premiery Wonder Woman - można się jednak spodziewać, że zostanie to wkrótce potwierdzone.

James Gunn chwali się końcem prac nad Supermanem. "Jesteśmy teraz w 100% gotowi"