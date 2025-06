Znamy listę filmów konkursu From Poland! Widzowie wybiorą najlepszy

fot. materiały prasowe

Jednym z kluczowych pasm festiwalu filmowego BellaTOFIFEST jest konkurs From Poland. Pieczę nad nim niezmiennie od lat sprawuje doświadczony krytyk filmowy - Łukasz Maciejewski. Klasycznie najlepszy film polski i reżyser, który zdobędzie nagrodę Złotego Anioła, zostaną wybrani przez publiczność.

Po pokazach filmowych odbędą się spotkania z m.in. Andrzejem Chyrą, Katarzyną Herman, Łukaszem Simlatem, Martą Nieradkiewicz, Olgą Bołądź, Krystianem Pestą, Radosławem Piwowarskim i Marietą Żukowską.

From Poland - lista nominowanych filmów

W tegorocznej edycji konkursu wezmą udział następujące produkcje:

Poszczególne filmy możecie również prześledzić w poniższej galerii.

From Poland - wypowiedź Łukasza Maciejewskiego

Konkurs polski to prestiżowa, a zarazem demokratyczna selekcja. Jurorami są bowiem widzowie. To właśnie oni głosują na najlepszy, najważniejszy film festiwalu. Stawiamy w tym konkursie na najlepsze polskie kino. Myślą przewodnią jest tutaj jego jakość, zalety warsztatowe i artystyczne, nie ma natomiast rozróżnienia na tzw. kino festiwalowe (cokolwiek to znaczy) i komercyjne. Stąd obecność na festiwalu zarówno filmów, które spodobały się szerszej publiczności (Przepiękne, Światłoczuła), ciekawych biografii (Simona Kossak, Kulej. Dwie strony medalu), ambitnego kina obyczajowego (Skrzyżowanie, Rzeczy niezbędne, Sezony, Innego końca nie będzie), kina autorskiego (Próba łuku, To nie mój film, Pod szarym niebem, Dziewczyna z igłą, Prześwit) czy kina gatunkowego (Życie dla początkujących, Wróbel, Pani od polskiego).

Tofifest 2025 - informacje

23 Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w dniach 28 czerwca – 4 lipca w Toruniu na Kujawach i Pomorzu. Jak co roku zapraszamy Was do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City, Centrum Kultury Dwór Artusa oraz kina plenerowego. Karnety na festiwal są dostępne na stronie internetowej bellatofifest.pl.