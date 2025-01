Nowe informacje o Krzyku 7. Najwięcej Ghostface'ów w serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ostatnie dwie części kultowego Krzyku zdawały się próbować odnaleźć własną tożsamość i popchnąć historię do przodu z nowymi bohaterami, których widownia mogłaby pokochać równie mocno, co Sidney Prescott. Niestety zakulisowe kontrowersje pokrzyżowały te plany, a Neve Campbell ma powrócić do głównej roli z fabułą skupioną ponownie na jej przeżyciach.

Daniel Richtman, znany scooper, którego informacje często się sprawdzały, poinformował o nowych szczegółach odnośnie fabuły filmu. W serii Krzyk nie jest niczym nowym to, że jest więcej niż jeden morderca. Tylko w trzeciej części nie pojawiło się dwóch Ghostface'ów. W szóstej części była ich natomiast trójka. Zdaniem scoopera teraz ma być ich jeszcze więcej, choć nie podał konkretnej liczby. Stwierdził jednak, że Sidney, Gale Weathers i kilka nowych postaci będą zmuszone do bronienia rodziny Prescottów przed całym kultem Ghostface'a.

Jak Wam przypadła do gustu ta plotka?

Krzyk 7 - co wiadomo?

Krzyk 7 ma skupić się na Sidney Prescott, w którą wcieli się Neve Campbell. Według nieoficjalnych informacji siódma część ma być początkiem nowej trylogii, a do tego ma nastąpić duży przeskok w czasie.

W filmie nie zobaczymy Melissy Barrery, która została zwolniona z produkcji za komentarz o wojnie między Izraelem a Hamasem. Z kolei Jenna Ortega zrezygnowała z roli ze względu na zapełniony harmonogram - w tym czasie kręci 2. sezon Wednesday. Ponadto reżyser Christopher Landon również odszedł z projektu, który określił "pracą marzeń, która przerodziła się w koszmar". Natomiast na opóźnienia w pracach wpłynął strajk aktorów i scenarzystów.

Za dystrybucję odpowiada Paramount Pictures, a produkcją zajmuje się Spyglass Media. Reżyserem jest Kevin Williamson, a scenariusz pisze Guy Busick.

Krzyk 7 trafi do kin 27 lutego 2026 roku.

