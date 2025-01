Fot. Materiały prasowe

Nikt raczej nie oczekiwał, że brytyjski thriller szpiegowski Black Doves osiągnie taki sukces, więc popularność serialu zaskoczyła. Prace nad drugim sezonem już trwają, ale Ben Whishaw, który gra jedną z głównych ról, w rozmowie z Colliderem nie miał dobrych wieści. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Postęp prac nad 2. sezonem Black Doves

Tak aktor skomentował sytuację:

– Jeszcze nie został napisany, więc nie mogę nic powiedzieć, bo nic nie wiem. Nudne, co? Nie jesteś zainteresowany taką odpowiedzią, ale tak wygląda prawda. Nie napisali go jeszcze. Czeka ich jakieś 6-7 miesięcy pracy.

Słowa aktora można interpretować prosto: nawet jeśli zdjęcia do serialu rozpoczną się w drugiej połowie 2025 roku, nie ma szans na premierę wcześniej niż w 2026 roku. Pisanie scenariuszy całego sezonu to długi proces, jeśli nikt nie chce robić tego na szybko.

Whishaw odniósł się też do tego, że Black Doves stało się tak nieoczekiwanym hitem. Czy spodziewał się tego?

– Szczerze mówiąc, nie. Prawda jest taka, że gdy pracowaliśmy nad pierwszym sezonem, on nie był tak do końca napisany. Byłem tym przerażony, bo zasadniczo nie było scenariuszy. Znaczy, ogólnie były, ale to wszystko było tak na granicy. Jakimś cudem udało się to zrealizować.

Wygląda więc na to, że scenariusze były jeszcze pisane podczas pracy na planie. Black Doves jest dostępne na Netflixie.