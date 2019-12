Filmy 2020: daty premier i zwiastuny

Filmy 2020 zapowiadają się znakomicie. Ten artykuł ma przybliżyć Wam interesujące tytuły, które będzie można oglądać na wielkich ekranach. Nie są to tylko najbardziej oczekiwane filmy roku, ale też mniejsze, oscarowe i również polskie produkcje. Daty premier, zwiastuny i omówienie każdej propozycji znajdziecie w artykule.

Filmy 2020 bez Gwiezdnych Wojen. Będzie to pierwszy raz od 2015 roku, gdy na wielkim ekranie nie będzie nowego filmu z uniwersum Star Wars. Disney podjął decyzję o zwolnieniu tempa w celu dopracowania kolejnych produkcji i dania widzom produktu wysokiej jakości.

Nie zabraknie jednak komiksowych widowisk, w których tym razem będą królować superbohaterki - Harley Quinn, Czarna Wdowa, Wonder Woman oraz nowe postacie z superprodukcji Marvela The Eternals. Z oryginalnych blockbusterów czeka widzów premiera kinowej adaptacji książki Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve'a.

Tekst został podzielony na 12 stron dla czytelności. Każda strona to jeden miesiąc 2020 roku. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany w trakcie roku, więc zachęcamy do jego okresowo odświeżania i korzystania.

Zobacz także:

Filmy 2020 - premiery w styczniu

Styczeń to przede wszystkim miesiąc oscarowych filmów, czyli tytułów, które walczą o najważniejsze nagrody. Jest wiele głośnych tytułów, które wchodzą na ekrany. To też okres, gdy wchodzą nowe polskie hity, ale zdecydowanie tutaj mamy odpoczynek od hollywoodzkich widowisk, bo dostaniemy zaledwie jeden tytuł. Warty obejrzenia wydaje się 1917, który określany jest mianem arcydzieła kina wojennego.

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

Film oparty na faktach opowiadający o polskich gangsterach. W życiu Bohatera liczą się dwie osoby - najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego biznesu rządzi przemoc. Fabuła rozpoczyna się w latach 70., kiedy to bohater stawia pierwsza kroki w przestępczym światku. Gdy w latach 90. rozpoczyna się transformacja, jego gangsterski talent rozkwita. Ma być to pierwsze prawdziwe oblicze polskich mafiozów.

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa - premiera 3 stycznia 2020 roku. Reżyseria: Maciej Kawulski, obsada Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok i Natalia Szroeder

Judy

Film opowiada historię Judy Garland, jednej z ikon złotej ery Hollywood, aktorki znanej z roli Dorotki w Czarnoksiężniku z Krainy Oz. Akcja produkcji rozgrywa się w roku 1968 w Londynie, gdy gwiazda w pocie czoła przygotowuje się do swojego wielkiego występu. To właśnie to wydarzenie stanie się tłem dla refleksji o całym jej życiu.

Judy - premiera 3 stycznia 2020 roku. Reżyseria Rupert Goold. Obsada Renee Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Jessie Buckley i Michael Gambon.

Koty

Filmowa wersja jednego z najsłynniejszych musicali w historii. Sceniczny oryginał został skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera na początku lat 80. XX wieku. Autorem libretta jest Trevor Nunn, wykorzystujący wiersze autorstwa T.S. Eliota, pochodzące przede wszystkim z tomu poezji Old Possum's Book of Practical Cats. Historia opowiada o wyjątkowej nocy, w którą przywódca kociego klanu wybiera jednego ze swoich podopiecznych, aby udał się do Heavyside Layer i odrodził w nowym życiu.

Koty - premiera 3 stycznia 2020 roku. Reżyseria Tom Hooper. Obsada: Idris Elba, Rebel Wilson, Taylor Swift, Ian McKellen, Jennifer Hudson i Judi Dench.

The Grudge: Klątwa

Nowa wersja kultowego japońskiego horroru Klątwa. Fabuła skupia się na przeklętym domu, który jest nawiedzony przez mściwego ducha - wszyscy którzy do niego wchodzą, giną gwałtowną śmiercią. Zapowiedziano, że w filmie zobaczymy zupełnie inne wersje ducha, niż w poprzednich produkcjach.

The Grudge: Klątwa - premiera 3 stycznia 2020 roku. Reżyseria Nicolas Pesce. Obsada: Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye i Jacki Weaver.

Sokół z masłem orzechowym

Film to historia Zaka, chłopaka, który marzy o zostaniu gwiazdą wrestlingu i pragnie spełnić to marzenie za wszelką cenę. Na swojej drodze spotyka drobnego złodziejaszka Tylera, który postanawia pomóc bohaterowi w zrealizowaniu tego celu.

Sokół z masłem orzechowym - premiera 3 stycznia 2020 roku. Reżyseria Tyler Nilson i Mike Schwartz. Obsada: Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Bruce Dern, Zack Gottsagen i Jon Bernthal.

Małe kobietki

Kolejna już kinowa adaptacja kultowej powieści Louisy May Alcott wydanej w Polsce pod tytułem Małe kobietki. Fabuła literackiego oryginału dzieje się w XIX wieku i opowiada historię czterech dorastających sióstr March: Jo, Meg, Beth i Amy, które zamieszkują domostwo Orchard House.

Małe kobietki - premiera 10 stycznia 2020 roku. Reżyseria Greta Gerwig. Obsada: Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothee Chalamet, Meryl Streep, James Norton, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel i Abby Quinn.

Sala samobójców. Hejter

Kontynuacja nagrodzonego filmu Sala samobójców z 2011 roku. Produkcja koncentruje się na postaci Tomka, studencie prawa, który zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Ukrywa jednak ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich - rodziców Gabi, przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Wszystko to przy użyciu najnowszych technologii.

Sala samobójców. Hejter - premiera 10 stycznia 2020 roku. Reżyseria Jan Komasa. Obsada: Maciej Musiałowski, Vanessa Aleksander, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Maciej Stuhr, Jacek Koman i Adam Gradowski.

Śnieżka i fantastyczna siódemka

Nowa, zakręcona wersja klasycznej opowieści o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Pamiętacie jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz o niej zapomnijcie, bo w tej bajce na początku wygląda nieco… inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i okrąglejsza niż zazwyczaj. Jednak, kiedy przypadkowo w jej ręce wpada para magicznych pantofelków, za ich sprawą dziewczyna zmienia się nie do poznania i przybiera postać klasycznej królewny, jaką dobrze znacie. Wkrótce poznaje zawadiacką bandę siedmiu krasnoludków. Ona jeszcze tego nie wie – ale każdy z miniaturowych dżentelmenów to tak naprawdę książę, na którego rzucono podstępny czar. Jeżeli któryś z nich chce odzyskać dawną postać przystojnego młodzieńca, musi zostać pocałowany przez najpiękniejszą kobietę na świecie. Kiedy w życiu siedmiu krasnoludków pojawia się pełna uroku Śnieżka w czerwonych pantofelkach, każdy zaczyna zabiegać o jej względy i obowiązkowego całusa.

Śnieżka i fantastyczna siódemka - premiera 10 stycznia 2020 roku. Reżyseria Hong Sung-ho. Obsada dubbingu: Chloe Grace Moretz, Sam Claflin, Gina Gershon, Patrick Warburton, Jim Rash.

Tajni i fajni

Bohaterami animacji są Lance Sterling i Walter, którzy są swoimi zupełnymi przeciwieństwami. Pierwszy z nich to przebojowy i lubiący niebezpieczeństwo szpieg, drugi natomiast to aspołeczny naukowiec odpowiedzialny za gadżety, które Lance wykorzystuje na misjach. Pewna pomyłka sprawia jednak, że Sterling zostaje zamieniony w gołębia. Panowie będą musieli połączyć siły, aby powstrzymać groźnego złoczyńcę.

Tajni i fajni - premiera 10 stycznia 2020 roku. Reżyseria Nick Bruno i Troy Quane. Obsada dubbingu: Will Smith, Tom Holland, Karen Gillan i Ben Mendelsohn.

Mayday

Nowa polska komedia oparta na popularnej sztuce pod tym samym tytułem. Głównym bohaterem jest Janek Kowalski, człowiek, który prowadzi podwójne życie – jest zarówno mężem Basi, z którą mieszka w Warszawie, jak i mężem Marysi, z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Gdy jednak Jankowi przydarza się nieoczekiwany wypadek, sprawy przybierają nieoczekiwany obrót...

Mayday - premiera 10 stycznia 2020 roku. Reżyseria: Sam Akina. Obsada: Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Andrzej Grabowski i Adam Woronowicz.

Aniołki Charliego

Nowa filmowa wersja kultowego serialu. W produkcji agencja detektywistyczna Townsend, dla której pracowały tytułowe bohaterki w poprzednich produkcjach rozszerzyła swoją działalność na cały świat. Powstaje zatem wiele drużyn Aniołków prowadzonych przez wielu Bosleyów. W skład jednego z takich zespołów wchodzą Elena Houghlin, Jane Kano i Sabina Wilson. Elena to młoda inżynier, która przekazuje agencji informacje o niebezpiecznej technologii. Tak staje się członkinią tytułowej grupy.

Aniołki Charliego - premiera 17 stycznia 2020 roku. Reżyseria Elizabeth Banks. Obsada: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Noah Centineo, Djimon Hounsou i Patrick Stewart.

Doktor Dolittle

Nowy film od Universal Pictures oparty na klasycznej historii, który opowiada o tytułowym doktorze Johnie Dolittle, który po stracie żony zamknął się w swojej posiadłości wraz z egzotycznymi zwierzętami. Gdy młoda królowa zapada na śmiertelną chorobę, bohater musi wyruszyć na wielką przygodę, by odnaleźć mistyczną wyspę z lekarstwem. Towarzyszą mu jego zwierzęcy przyjaciele.

Doktor Dolittle - premiera 17 stycznia 2020 roku. Reżyseria Stephen Gaghan. Obsada: Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Rami Malek (głos goryla), Octavia Spencer (głos kaczki), Kumail Nanjiani (głos strusia), John Cena (głos misia polarnego), Emma Thompson (przyjaciółka Dolittle'a), Marion Cotillard (głos), Frances de la Tour (głos), Carmen Ejogo (głos), Ralph Fiennes (głos), Selena Gomes (głos), Tom Holland (głos) i Craig Robinson.

Gorący temat

Oparty na faktach film o skandalu w Fox News, gdzie wiele kobiet oskarżyło prezesa stacji, Rogera Ailesa o molestowanie seksualne i niestosowne zachowanie.

Gorący temat - premiera 17 stycznia 2020 roku. Reżyseria Jay Roach. Obsada: Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, John Lithgow, Allison Janney, Malcolm McDowell oraz Connie Britton.

Psy 3. W imię zasad

Trzecia odsłona kultowej serii filmów. Tym razem Franc Maurer po latach odsiadki wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę. Nic nie jest w niej takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nic nie robił? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i „Nowego”. Ich spotkanie zmieni wszystko.

Psy 3. W imię zasad - premiera 17 stycznia 2020 roku. Reżyseria Władysław Pasikowski. Obsada: Bogusław Linda, Cezary Pazura, Artur Żmijewski, Edward Linde-Lubaszenko, Sebastian Fabijański, Jan Frycz, Marcin Dorociński, Tomasz Schuchardt, Arkadiusz Jakubik, Mirosław Baka, Jacek Beler, Wojciech Zieliński, Eryk Lubos, Dominika Walo, Aleksandra Linda i Dominika Kluźniak.

1917

Akcja filmu rozgrywa się w czasie I wojny światowej na froncie walk. Bohaterami są dwaj brytyjscy żołnierza, Schofield i Blake, którzy dostają niemożliwą do wykonania misję. Muszą jak najszybciej przedostać się przez terytorium wroga i dostarczyć wiadomość, aby zapobiec atakowi, który zakończy się masakrą wszystkich żołnierzy. Wśród nich jest brat Blake'a.

1917 - premiera 24 stycznia 2020 roku. Reżyseria Sam Mendes. Obsada: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth i Benedict Cumberbatch.

Bad Boys for Life

Trzecia część kultowej serii. W filmie ponownie zobaczymy działania słynnego, policyjnego duetu Mike Lowrey-Marcus Burnett, detektywów wydziału do zwalczania narkotyków z Miami. Panowie w najnowszej części będą musieli powstrzymać okrutnego szefa kartelu narkotykowego, Armando Armasa. Antagonista będzie chciał zabić Mike'a. Przy okazji panowie będą rywalizować z nową, wyspecjalizowaną jednostką młodych funkcjonariuszy.

Bad Boys for Life - premiera 24 stycznia 2020 roku. Reżyseria Adil El Arbi i Bilall Fallah. Obsada: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig i Charles Melton.

Błąd systemu

Niemiecki kandydat do Oscara 2020. Fabuła skupia się na 10-letniej dziewczynce po przejściach - w slangu pracowników opieki społecznej w Niemczech to właśnie ona jest zwana tytułowym błędem systemu. Na pierwszy rzut oka to sympatyczne dziecko, jednak w każdej chwili może zmienić się w niebezpiecznego potwora - wszystko to za sprawą traum, które wywołały u Benni szereg problemów z agresją i napadami furii.

Błąd systemu - premiera 24 stycznia 2020 roku. Reżyseria: Nora Fingscheidt. Obsada: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub i Victoria Trauttmansdorff.

Jojo Rabbit

Fabuła skupia się na 10-letnim chłopcu, który w czasie II wojny światowej dorasta w III Rzeszy. Dziecko ma w życiu jeden główny cel: chce zostać żołnierzem w niemieckiej armii. W realizacji planów chłopcu pomaga wyimaginowany przyjaciel, Adolf Hitler. Kiedy okazuje się, że matka głównego bohatera ukrywa żydowską dziewczynkę, cała sprawa zaczyna się bardzo komplikować

Jojo Rabbit - premiera 24 stycznia 2020 roku. Reżyseria: Taika Waititi. Obsada: Taika Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell i Rebel Wilson.

Proxima

Film o podróży w kosmos widzianej z perspektywy rozdartej emocjonalnie astronautki. Główną bohaterką jest Sara, jedyna kobieta wśród uczestników w niezwykle wyczerpującym szkoleniu przed misją o tytułowej nazwie. By opuścić Ziemię, kobieta musi być gotowa na poświęcenie, mordercze treningi, pełne skupienie i przede wszystkim - rozłąkę z siedmioletnią córką, co okaże się największym wyzwaniem.

Proxima - premiera 24 stycznia 2020 roku. Reżyseria: Alice Winocour. Obsada: Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger i Sandra Hüller.

Głębia strachu

Trzymający w napięciu thriller, który opowiada o grupie naukowców uwięzionych pod wodą w wyniku destrukcyjnej siły trzęsienia ziemi. Gdy ich laboratorium zostaje zniszczone, ekipa jest zmuszona do znalezienia bezpiecznego miejsca zdala od wszystkich zagrożeń.

Głębia strachu - premiera 31 stycznia 2020 roku. Reżyseria: William Eubank. Obsada: Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel i John Gallagher Jr.

Kłamstwo doskonałe

Roy Courtnay, zawodowy oszust, nie może uwierzyć w swoje szczęście, gdy poznaje zamożną wdowę Betty McLeish. Gdy Betty otwiera przed nim swój dom, Roy okdrywa, że coraz bardziej mu na niej zależy. Planowany szwindel staje pod wielkim znakiem zapytania, a mężczyzna wikła się w coraz większą plątaninę kłamstw.

Kłamstwo doskonale - premiera 31 stycznia 2020 roku. Reżyseria: Bill Condon. Obsada: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter i Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Małgosia i Jaś

Nowa interpretacja klasycznej baśni o Jasiu i Małgosi. Akcja rozgrywa się w baśniowym miejscu, a głównymi bohaterami są dziewczynka i jej brat. Rodzeństwo wędruje do mrocznego lasu w poszukiwaniu jedzenia i pracy. Tam też natrafiają na przerażające zło. Produkcja jest zapowiadana jako horror.

Małgosia i Jaś - premiera 31 stycznia 2020 roku. Reżyseria: Osgood Perkins. Obsada: Sophia Lillis, Sammy Leakey, Jessica De Gouw i Alice Krige.