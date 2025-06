Mister Fantastic kontra Doom! Nowe okładki z nadchodzącego komiksu Marvela

fot. Marvel Comics

Reklama

Fani Kinowego Uniwersum Marvela i zmagań herosów z tego uniwersum nadal czekają na pełnoprawne wprowadzenie Pierwszej Rodziny Marvela w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Wszystko wskazuje na to, że na poznanie ich arcywroga, Dr. Dooma, poczekamy dopiero do premiery Avengers: Doomsday. Wówczas w tego złoczyńcę wcieli się powracający do MCU Robert Downey Jr. Marvel Comics kontynuuje wieloletnią tradycję wzajemnego promowania swoich filmów i komiksów. Od jakiegoś czasu trwa seria One World Under Doom, w której to Doom Imperator przejął kontrolę nad światem.

Spider-Man 4 z jednym z największych twardzieli Marvela? Kolejna postać w filmie

W piątym zeszycie doszło do starcia Dooma i Avengers z Dormmamu, a 7. odsłona ukaże pojedynek, na który czekali wszyscy fani. Oto bowiem Mr. Fantastic zgromadzi wystarczające siły, aby podjąć się kolejnej próby zrzucenia Imperatora z tronu i pokonania go raz na zawsze. Z tej okazji opublikowano trzy okładki nadchodzącego widowiska.

Okładki przygotował: Ben Harvey, Simone Bianchii, Stefano Caselli. Komiks napisał Ryan North, a ilustracje do niego przygotował R.B. Silva.