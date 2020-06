The Batman - Bane pojawi się w sequelu filmu? A może dostanie swoją własną produkcję?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Widowisko The Batman jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. W produkcji Mroczny Rycerz zmierzy się z całą plejadą złoczyńców takich jak Człowiek-Zagadka i Carmine Falcone. Jednak w sieci pojawiają się już informacje odnośnie przyszłych przygód Batmana. Według raportu portalu Heroic Hollywood na podstawie swoich źródeł podobno w Warner Bros pojawiły się rozmowy na temat solowego filmu o genezie Bane'a, który miałby zgłębić psychologiczną stronę postaci, coś na kształt Jokera. Jednak to nie koniec rewelacji. Według portalu Bane jest rozważany do występu w sequelu The Batman. Oczywiście tę informację należy póki co traktować w sferze plotek.

Źródło: Warner Bros.

W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin oraz John Turturro jako Carmine Falcone. Reżyseruje Matt Reeves, który również napisał scenariusz do produkcji wraz z Mattsonem Tomlinem.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata.

The Batman - premiera filmu w USA w październiku 2021 roku.