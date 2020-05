The Batman - Colin Farrell gotowy na rolę Pingwina. Czym się inspiruje?

Choć rozszerzająca się epidemia koronawirusa wstrzymała prace na planie filmu The Batman, nie jest wykluczone, że ekipa już niebawem ponownie weźmie się za realizację przedsięwzięcia - o szczegółach w tej sprawie będziemy Was informować na bieżąco. W oczekiwaniu na powrót na plan ekranowy Pingwin, Colin Farrell, udzielił teraz wywiadu, w którym zabrał m.in. głos na temat swojego stosunku do filmów komiksowych - w ten sposób wyjawił on także własne inspiracje:

Batmana Tima Burtona Adamem Westem To wszystko jest naprawdę ekscytujące. Być częścią większego uniwersum, w którym znajdują się słowa wchodzące w skład mojego prywatnego leksykonu - Gotham City, Pingwin, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent i inne takie. (...) Chyba najbliżej było mi zawsze dow reżyserii, choć nie... Dorastając oglądałem również serial z. Więc za dzieciaka miałem sporo do czynienia z Batmanem - nie w formie komiksów, ale tego, co pokazywano na ekranie. Kiedy byłem nastolatkiem, zobaczyłem produkcję Burtona i od razu ją pokochałem.

The Batman

The Batman ma wejść na ekrany kin 1 października przyszłego roku.