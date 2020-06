The Batman - model koncepcyjny Batmobila na nowych zdjęciach

Warner Bros.

The Batman to film w reżyserii Matta Reevesa, do którego zdjęcia rozpoczęły się chwilę przed pandemią koronawirusa i zostały na razie wstrzymane. Wcześniej otrzymaliśmy testowe nagranie z kostiumem bohatera, a później także zdjęcia zawierające jego kultowy pojazd - Batmobil.

Teraz otrzymaliśmy zdjęcia modelu koncepcyjnego tego pojazdu, którego projekt jest autorstwa Jeffa Frosta. Dzięki temu możemy zobaczyć z bliska poszczególne elementy. Być może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale model jest miniaturowych rozmiarów.

Źródło: Warner Bros.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. W obsadzie są Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot oraz Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell i John Turturro.

Zobaczcie zaprezentowane zdjęcia modelu oraz w dalszej kolejności na oficjalne zdjęcia z wizerunkiem Batmana:

Batman - model Batmobilu

The Batman - premiera filmu w USA 1 października 2021 roku.