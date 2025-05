fot. materiały prasowe

Reklama

W poniedziałek miała miejsce prezentacja Upfront Amazona, podczas której ogłaszano zamówienia nowych projektów, a także pokazywano materiały promocyjne nadchodzących produkcji, jak np. komedii świątecznej Oh. What. Fun z Michelle Pfeiffer​. Na scenie pojawił się Arnold Schwarzenegger ze swoim "przemówieniem" na temat świątecznego filmu The Man with the Bag. To tytuł, który opowiada o tym, że magiczna torba z prezentami dla dzieci została skradziona - aby ją odnaleźć Święty Mikołaj (Schwarzenegger) zwraca się o pomoc do byłego złodzieja Vance'a (Alan Ritchson).

Schwarzenegger reklamował film przed publicznością w swoim gubernatorskim stylu. Zdobył największą owację wieczoru w Beacon Theatre. Jednak jego przemowa przedłużała się, gdy zwrócił się do reklamodawców na sali.

Marketing, komunikacja z masami i rozgłos są najważniejsze. Możesz mieć najlepszy produkt na świecie, ale jeśli oni o nim nie wiedzą, nie masz nic! Absolutnie nic.

Gdy tłum zaczął nerwowo chichotać z pomocą przyszła Jamie Lee Curtis, która zaczęła się przesuwać w jego stronę na scenie. Było to zaplanowane, ale wyglądało na spontaniczną próbę zmuszenia 77-letniego Schwarzeneggera do zakończenia wystąpienia. Aktor krzyknął żartobliwie, że to znęcanie się nad osobami starszymi.

ROZWIŃ ▼

To dało okazję, aby powspominać wspólną pracę na planie filmu Prawdziwe kłamstwa (1994) w reżyserii Jamesa Camerona. Ten klasyk skupiał się na małżeństwie uwikłanym w międzynarodowe szpiegostwo. Curtis powiedziała:

Trzydzieści lat temu byliśmy razem. A teraz jesteśmy tutaj, rozmawiając o strategii reklamowej. W przeciwieństwie do filmu nie musimy działać pod przykrywką, aby uratować sytuację. Musimy tylko przypomnieć tym ciężko pracującym ludziom o zaletach strategii reklamowej Amazona obejmującej full-funnel marketing.

Full-funnel marketing to strategia obejmująca ścieżkę klienta od pierwszego kontaktu z marką aż do zakupu i lojalności. Curtis i inne gwiazdy wyśmiewały ten "reklamowy bełkot" podczas trwania wydarzenia.

Aktorka opowiedziała również, że Arnold Schwarzenegger zgodził się na umieszczenie jej nazwiska obok jego nad tytułem Prawdziwych kłamstw. Takie rzeczy nie zdarzały się w latach 90. Publiczność była pod wrażeniem gestu, a Curtis schodząc ze sceny zaczęła nawiązywać żartobliwie do filmów o Terminatorze ("Are you ready to terminate this segment?"). Schwarzenegger zakończył swoje wystąpienie mówiąc: We’ll be back. Następnie para pocałowała się, jakby znów byli na planie Prawdziwych kłamstw.

ROZWIŃ ▼

Czytaj więcej: Serial ze świata Creed dostał zielone światło od Amazon Prime Video. O czym opowie Delphi?