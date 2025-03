Najlepsze sceny z oryginalnego Daredevila. Walki na jednym ujęciu, Punisher i ninja [RANKING]

fot. Netflix

Po siedmiu latach czekania Diabeł Stróż powrócił na mały ekran. Charlie Cox w końcu otrzymał swój solowy projekt z Daredevilem w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. Pierwsze recenzje krytyków wskazują, że mamy do czynienia z hitem i udaną kontynuacją rozwiązań, które pierwotnie proponował Netflix. Warto też zapoznać się z bezspoilerową recenzją Adama Siennicy.

Dlaczego Daredevil to najlepszy serial superbohaterski? Oto moje wnioski

Najlepsze sceny z oryginalnego Daredevila [RANKING WIDEO]

Każdy Daredevila pokochał za coś innego. Można go uwielbiać za dojrzałe podejście do opowiadanej historii i przyziemne podejście do tematyki superbohaterów, za poruszenie motywów religijnych i moralnościowych, za znakomicie nakręcone sceny walki, świetne zdjęcia czy postaci, które da się łatwo polubić lub znienawidzić. Na przestrzeni trzech sezonów i 39. odcinków znalazło się wiele momentów, które warto sobie przypomnieć przed seansem Daredevil: Odrodzenie. Która ze scen w trzech pierwszych sezonach zasłużyła na miano tej najlepszej? Kandydatów było wielu i każdą opcję można łatwo usprawiedliwić.

A oto nasze propozycje: