The Boys - specjalista od efektów wizualnych o pelerynie Homelandera. Często używano CGI

Amazon Prime Video

3. sezon The Boys zebrał wiele pochwał od widzów. Nie tylko doceniono satyryczny wymiar historii, ale również efekty specjalne oraz wizualne. Szczególnie w pamięć zapadły sceny z 6. odcinka pt. Bohaterogazm, gdy Homelander (Antony Starr) musiał walczyć z Soldier Boyem (Jensen Ackles) i Butcherem (Karl Urban). Sceny wymagały dużo pracy na planie i podczas postprodukcji.

Okazuje się, że we wspomnianej scenie pojedynku peleryna Homelandera w większości scen akcji została wygenerowana w komputerze. Kierownik ds. efektów specjalnych - Stephen Fleet - w rozmowie z Corridor Crew wyjaśnił, że zawsze, gdy scena wymaga używania przez Antony'ego Starra lin i uprzęży trzeba dodawać w postprodukcji pelerynę, ponieważ kolidowałaby z nimi podczas kręcenia sceny. Dlatego musieli używać CGI bardzo często. Fleet dodał również:

Za każdym razem, gdy robi po raz kolejny coś szalonego z linami, jak latanie lub coś w tym rodzaju, odczepiamy pelerynę i tworzymy efekty wizualne, ponieważ chcemy kontrolować jej fizykę, bo jest to ważne, z której strony wieje wiatr.

Poniżej znajduje się wypowiedź Fleeta:

Warto przypomnieć wideo zza kulis, jak powstawało starcie między Homelanderem i Soldier Boyem. Widać na nim, że Antony Starr nie ma na sobie peleryny w amerykańskich barwach.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1542181058573205505

Przypomnijmy, że platforma streamingowa Amazon Prime Video dała zielone światło 4. sezonowi The Boys. Ponadto powstanie też spin-off serialu pt. Gen V. Showrunnerem i scenarzystą jest Craig Rosenberg, który był jednym z producentów wykonawczych The Boys. Historia rozgrywa się w college'u przeznaczonym dla młodych superbohaterów, który jest prowadzony przez Vought International. W opisie czytamy, że tak jak oryginał, ma być to serial tylko dla dorosłych w znanym fanom stylu i ma pokazywać przekraczanie moralnych granic przez bohaterów. Będą oni rywalizowali o najlepsze kontrakty superbohaterskie w najlepszych miastach.

The Boys - zdjęcia z 3. sezonu

The Boys