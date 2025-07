Powstanie druga część filmu Wygrane marzenia? Dyskusja trwa!

fot. materiały prasowe

Podczas San Diego Comic Con Piper Perabo zdradziła, że toczy się dyskusja odnośnie możliwej kontynuacji filmu Wygrane marzenia, który w tym roku będzie obchodził swoje 25-lecie. Szykuje się duże ogłoszenie na tą rocznicę? Furtka pozostaje otwarta.

Wygrane marzenia - wypowiedzi Piper Perabo

Toczą się pewne rozmowy na ten temat. Różne rzeczy są omawiane. Nie mogę za wiele powiedzieć, ale osoby, które nad tym pracowały, rozmawiają o pewnych sprawach.

Dopytana o to, czy rozmowy już ruszyły, Piper Perabo odpowiedziała wymijająco:

Wśród osób kluczowych i niektórych, które wcześniej mówiły, że niekoniecznie muszą w tym uczestniczyć, a teraz mówią: "A jednak chcę w tym być". Więc obecnie jest sporo kucharzy w jednej kuchni, ale sprawy zaczynają się poruszać.

Zapytana o to, czy istnieje już scenariusz, aktorka również nie zdradziła zbyt wiele.

Nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ale wspomnę, że osoby, które odegrały kluczową rolę przy realizacji tego projektu, są w kontakcie i rozmawiają o tym, jak zrobić coś więcej.

Wygrane marzenia - fabuła, gdzie oglądać

Młoda, ładna i zdolna Violet (Piper Perabo) marzy o karierze kompozytorki pop. Nie ma na to widoków w sennym New Jersey, gdzie mieszka z poczciwym, otyłym ojcem (John Goodman). Mimo jego oporów przeprowadza się do Nowego Jorku. Próbuje zainteresować swoimi utworami firmy płytowe, ale okazuje się, że jedyną realną szansą zaprezentowania swoich piosenek jest osobiste ich wykonywanie na przeglądach nowych talentów. Tymczasem Violet cierpi na chorobliwą tremę - kiedy staje przed publicznością, po prostu rzuca gitarę i ucieka...

Film Wygrane marzenia jest dostępny do obejrzenia w ramach subskrypcji na platformie Disney+.