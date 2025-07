Jak Glen Powell ocenia swoją postać z Uciekiniera? Zdradził, co go zaskoczyło!

Fot. Materiały prasowe

Glen Powell opowiedział magazynowi Empire o swojej roli w Uciekinierze - remake'u filmu o tym samym tytule z 1987 roku, a zarazem ekranizacju powieści Stephena Kinga. Aktor wcieli się w Bena Richardsa, który bierze udział w śmiertelnej grze telewizyjnej, by zdobyć pieniądze niezbędne do uratowania swojej rodziny.

Uciekinier - wypowiedź Bena Richardsa

Zazwyczaj nie utożsamiam się z postaciami, które mają supermoce. Lubię ideę zwykłego gościa w niezwykłych okolicznościach. Cały świat na niego poluje, wszyscy chcą go zabić. Czy uda mu się przetrwać? Czy uratuje rodzinę? To świetna, prosta historia.

Ta rola okazała się dla Powella znacznie lepszym wyborem, niż odrzucona przez niego propozycja zagrania w Jurassic World: Odrodzenie.

Czasami trzeba zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie w danym filmie, i pomyśleć: "Nie, nie sprawdziłbym się w tej roli. Jest ktoś, kto tchnie w to więcej życia, kto zrobi to lepiej niż ja." I trzeba podejść do tego realistycznie. Czasem sam odbierasz sobie pracę i to jest w porządku.

Uciekinier - co wiadomo?

Uciekiniera wyreżyseruje Edgar Wright. W 0bsadzie znaleźli się Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Emilia Jones i Michael Cera.

Fabuła pierwowzoru z 1987 roku została osadzona w Londynie, w 2017 roku. Policjant Ben Richards (Arnold Schwarzenegger) odmawia wykonania rozkazu strzelania do ludzi. W rezultacie zostaje skazany na więzienie. Gdy odsiaduje wyrok, popularność zdobywa program Uciekinier. Zasady są proste: ludzie są ścigani przez zawodowych morderców. Twórca programu Damon Killian (Richard Dawson) proponuje, żeby do programu trafił Richards.

Światowa premiera nowej wersji Uciekiniera została zaplanowana na 20 listopada 2025 roku.