Viralowe nagranie z koncertu Coldplay, ale to filmy i seriale. Zobaczcie te memy

fot. TikTok: @instaagrace / Facebook: Geek Culture

W środę 16 lipca 2025 roku zespół Coldplay zagrał koncert na stadionie Gillette w Bostonie. Jego członkowie z pewnością nie spodziewali się, że występ ten przejdzie do historii za sprawą tak zwanego kiss cam, której operator wypatruje wśród publiczności pary i pokazuje je na telebimie. Doszło wtedy do sytuacji tak absurdalnej, że niektórzy internauci z pewnością wciąż nie mogą uwierzyć w to, że nie była ona wyreżyserowana. W pewnym momencie na oczach całego stadionu znalazła się para, która na swój widok wyraźnie spanikowała i od razu uciekła z siedzeń. Niedługo potem okazało się, że był to żonaty milioner i dyrektor generalny firmy Astronomer, Andy Byron, oraz jego (zamężna) pracownica i kochanka Kristin Cabot. Firma wydała oświadczenie w sprawie filmu informując, że Andy Byron został zawieszony, gdyż nie spełnił oczekiwań odnośnie wysokich standardów moralnych. Niedługo potem biznesmen zrezygnował ze swojego stanowiska.

Viralowe nagranie wspomnianego momentu zostało udostępnione na TikToku przez użytkowniczkę o nazwie @instaagrace. W chwili pisania artykułu ma już ponad 127 milionów wyświetleń. Od czasu publikacji na jego podstawie powstało wiele memów, w tym takich, które z pewnością przypadną do gustu fanom kina.

Bohaterowie filmów i seriali przyłapani na koncercie Coldplay

Założyciele portalu Geek Culture przeszli samych siebie. Fani popkultury wpadli na pomysł, aby z pomocą sztucznej inteligencji podmienić kochanków z koncertu Coldplay na postacie z kultowych produkcji i pokazać, jak ci zachowywaliby się, jeśli również zostaliby przyłapani przez kiss cam. Wśród nich znaleźli się bohaterowie produkcji takich jak nowy Superman, Diuna, Gwiezdne wojny, Predator, Szczęki, Z archiwum X, Milczenie owiec, Pogromcy duchów czy Muppety. Nie zabrakło też postaci z animacji takich jak Simpsonowie czy Flintstonowie.

Poniżej możecie zobaczyć, jak bohaterowie kultowych filmów i seriali wyglądaliby w obiektywie kiss cam według sztucznej inteligencji: