The Good Doctor - premiera 6. sezonu w końcu w Polsce. Platforma Viaplay ogłasza datę

fot. materiały prasowe

Viaplay to serwis streamingowy, który do tej pory miał 5 sezonów hitowego serialu medycznego The Good Doctor. Teraz ogłosili, że 6. sezon zadebiutuje tutaj w całości w Polsce już 21 maja 2023 roku. Polscy fani dzięki platformie Viaplay w końcu będą mogli go obejrzeć! Za sterami stoi David Shore, twórca kultowego Doktora House'a.

The Good Doctor - obsada

W tytułowej roli młodego chirurga dotkniętego autyzmem ponownie wciela się Freddie Highmore. W obsadzie są również Paige Spara, Richard Schiff, Christine Chang, Hill Harper, Fiona Gubelmann, Antonia Thomas, Will Yun Lee, Nicholas Gonzalez i inni.

W wielu tego typu serialach nie można zabraknąć obsady gościnnej. Tutaj w 6. sezonie pojawią się tacy aktorzy jak Maria Meadows (Lucyfer, Riverdale), Molly Griggs (Sukcesja, Szpital New Amsterdam), Felicity Huffman (Gotowe na wszystko, Jak nas widzą), Richard Harmon (Wiek Adaline, The 100), Lara Jean Chorostecki (Chucky, Hannibal), Jean Louisa Kelly (Top Gun: Maverick), John Billingsley (Czysta krew), L. Scott Caldwell (Lost. Zagubieni), Matthew Alan (Trzynaście powodów) oraz France Maurice.

The Good Doctor - zwiastun 6. sezonu

The Good Doctor - o czym jest 6. sezon?

Piąty sezon serialu zakończył się szokującymi scenami podczas przyjęcia weselnego głównego bohatera. Szósta seria rozpocznie się od zaciętej walki o zdrowie i życie poszkodowanych, a na jej froncie stanie nie kto inny, jak dr Murphy. Lekarz w charakterystyczny dla siebie sposób zignoruje polecenia przełożonych, przeprowadzając ryzykowną procedurę medyczną na byłej przełożonej. Wstrząsające wydarzenie spowoduje nie tylko powrót wspomnień związanych ze śmiercią brata głównego bohatera. Sprowokuje również pytania o to, czy jego decyzje doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu jednej z lekarek. Dr Lim będzie musiała zmierzy się z nową rzeczywistością z dala od sportu, wspinaczek, skoków na bungee i jazdy motocyklem, które tak bardzo kochała. Przeprowadzi również wewnętrzne śledztwo na temat zdarzeń z sali operacyjnej, które mogły doprowadzić ją do paraliżu, a pozostali lekarze będą szukać wyjścia z tej sytuacji. Czy dla dr Lim zaświeci jeszcze słońce?

The Good Doctor - zdjęcia z 6. sezonu