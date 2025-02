Aktor zapowiada nowy film wojenny: "To jak Gladiator w innym wydaniu"

fot. materiały prasowe

Joseph Quinn udzielił wywiadu portalowi ScreenRant na wydarzeniu Megacon 2025. Podczas rozmowy zapowiedział swój nowy projekt Warfare. Aktor pochwalił, jak dokładnie widowisko przedstawia wpływ Raya Mendozy na wojsko dzięki temu, że żołnierz współpracuje z reżyserem i scenarzystą filmu Alexem Garlandem. Quinn zapowiedział również, że Warfare będzie bardzo podobne do Gladiatora 2, a zarazem inne.

Joseph Quinn zapowiada film wojenny Warfare

To jak Gladiator [...] Nie wiem, jak wiele mogę zdradzić, ale powiem tyle, ile myślę, że mogę.[...]

Następnie Joseph Quinn zdradził:

[Alex Garland] chciał współreżyserować ten film z Rayem Mendozą, wybitnym żołnierzem i członkiem U.S. Navy SEAL; chciał odtworzyć coś, co wydarzyło się naprawdę w życiu Raya, anegdotycznie i całkowicie szczerze. Więc to naprawdę ciekawa perspektywa z punktu widzenia filmowania. Zwykle są producenci, którzy próbują pobawić się narracją, ale w tym wypadku to było święte. Nikt nie miał prawa tego dotykać. Zachowaliśmy to. [..]

Joseph Quinn dodał, że kręcenie Warfare było pięknym doświadczeniem i trwało pięć tygodni. Jest dumny, że mógł być częścią tego projektu i pochwalił swoich kolegów z planu – Willa Poultera, Charlesa Meltona, Kita Connera i Cosmo Jarvisa – za którymi będzie tęsknić.

