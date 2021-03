The Gray Man - kolejne gwiazdy zasilają obsadę najdroższego filmu w historii Netflixa

Amazon

The Gray Man to szykowany przez Netflixa szpiegowski film akcji oparty na bestsellerowej serii powieści autorstwa Marka Greaneya. Billy Bob Thornton, Alfre Woodard oraz Regé-Jean Page otrzymali angaż w produkcji. Niestety nic nie wiadomo na temat tego, w kogo wcielą się w projekcie. Gwiazdami produkcji są Ryan Gosling i Chris Evans. W obsadzie znajdują się również Ana De Armas, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush i Julia Butters. Za reżyserię odpowiadają bracia Joe i Anthony Russo, którzy również napisali scenariusz do widowiska. Poprawki na tekst nałożyli Christopher Markus i Stephen McFeely, czyli stali współpracownicy twórców, choćby przy filmach MCU. Film ma być początkiem dochodowej serii. Podobno Netflix wydaje na projekt ponad 200 mln dolarów.

Bohaterem literackiego oryginału jest Court Gentry, były agent CIA, który po jednej, nieudanej misji stał się celem poszukiwanym przez swoich pracodawców. Obecnie pracuje jako elitarny zabójca na zlecenie. Po jednym ze swoich zadań zostaje wplątany w pewien spisek związany z zabitym przez niego bratem prezydenta Nigerii. Od tego momentu jest tropiony przez Lloyda Hansena, innego byłego agenta CIA.