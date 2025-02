Pierwsze zdjęcia z serialu Porządny człowiek. To będzie nowy, polski hit HBO?

fot. HBO

Reklama

W serwisie Max debiutował już pierwszy polski serial oryginalny od HBO, czyli Przesmyk. Platforma idzie jednak za ciosem i już ma w rękawie kolejne asy. Jednym z nich ma być Porządny człowiek, do którego ukazały się pierwsze zdjęcia.

Nie zgadniecie, do czego aktor z Thunderbolts* porównał swój stary hełm

Pierwsze zdjęcia z serialu Porządny człowiek

Porządny człowiek opisywany jest jako thriller psychologiczny. Serial został wyprodukowany przez HBO Original. Za scenariusz odpowiedzialny był Marek Modzelewski i Krzysztof Czeczot, a reżyserią zajęła się Aleksandra Terpińska.

W obsadzie znajduje się: Krzysztof Czeczot, Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz.

Premiera nie została jeszcze podana. Opublikowano za to pierwsze zdjęcia.

Porządny człowiek - opis fabuły

Paweł - główny bohater serialu - to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…? [opis dystrybutora]