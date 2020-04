The Ice Beneath Her - Daisy Ridley gwiazdą thrillera na podstawie bestsellerowej powieści

Daisy Ridley prowadzi obecnie rozmowy dotyczące głównej roli w filmie The Ice Beneath Her. To thriller psychologiczny oparty na powieści wydanej w Polsce pod tytułem Stąpając po cienkim lodzie. STX wygrało jakiś czas temu licytację o prawa do ekranizacji. Wcześniej ten projekt znajdował się w New Line, jednak ostatecznie nic z planów na film nie wyszło.

Oto oficjalny opis literackiego oryginału pochodzący od wydawcy:

W marmurowym korytarzu mieszkania słynnego potentata biznesowego zostaje znaleziona bestialsko zamordowana kobieta. Ofiarę pozbawiono głowy. Tymczasem pewien charyzmatyczny i kontrowersyjny biznesmen znika bez śladu. Kim jest ofiara? A kim psychopatyczny morderca posługujący się maczetą? Dwa miesiące wcześniej życie Emmy Bohman, asystentki sprzedaży w Clothes&More, przewraca się do góry nogami za sprawą przypadkowego spotkania ze swym przełożonym. Jesper Orre jest uosobieniem jej marzeń, więc kobieta szybko wdaje się z nim w romans. Po pewnym czasie Jesper znika, równie niespodziewanie, jak się pojawił, nie obdarzając Emmy słowem wyjaśnienia. Gdy po pierwszym nieszczęściu przychodzą kolejne, Emma zaczyna podejrzewać, co się stało. Tylko dlaczego Jasper chciał ją zranić? Niebawem okazuje się, że nie tylko ona próbuje go odnaleźć…