Chiny ograniczą import amerykańskich filmów? Donald Trump: "Słyszałem o gorszych rzeczach"

Cały świat obserwuje wymianę ciosów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami w trwającym od jakiegoś czasu konflikcie na coraz to większe cła nakładane na siebie nawzajem przez oba supermocarstwa. Chiński rząd poinformował niedawno, że jedną z odpowiedzi na cła nałożone przez administrację Donalda Trumpa będzie ograniczenie dystrybucji amerykańskich filmów na terenie Chin. Byłoby to bolesne dla całej branży, ponieważ jest to jeden z największych rynków na całym świecie. Importowana ilość produkcji ma ulec znacznemu zmniejszeniu.

Chiny ograniczą import amerykańskich filmów. Czy to koniec blockbusterów dla chińskiej publiki?

Donald Trump nie wydał się tym jednak przejęty. Podczas spotkania gabinetowego w czwartek (tj. 10 kwietnia 2025 roku) odpowiedział:

Słyszałem o gorszych rzeczach.

Takie podejście wcale nie dziwi. Prezydent USA nie darzy Hollywood i branży filmowej największą sympatią. Wiele współczesnych gwiazd opowiadało się politycznie przeciwko niemu, często robiąc to w publiczny sposób i zachęcając do głosowania na przeciwników politycznych obecnego prezydenta. Warto jednak mieć na uwadze, że kina nadal zmagają się z kryzysem z powodu pandemii i malejącego zainteresowania seansami na wielkim ekranie, ponieważ publiczność skłania się do oglądania produkcji na swoich zasadach i w domowym zaciszu.

Dodatkowo jakiś czas temu Donald Trump wyznaczył weteranów Hollywood w postaci Mela Gibsona, Sylvestra Stallone'a oraz Jona Voighta do bycia jego ambasadorami w Hollywood. Ich celem jest upewnienie się, że jakość filmów znów będzie na wysokim poziomie i zgodna z amerykańskimi wartościami.

TOP 10 najlepiej zarabiających zagranicznych filmów w Chinach

Oto dziesięć najlepiej zarabiających filmów w Chinach w historii zza granicy. Wyniki przedstawione w dolarach amerykańskich.

10. Avatar - 202.6 mln

