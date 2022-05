The Quarry bez trybu online na premierę. Na szczęście nie będziemy na niego długo czekać

fot. 2K Games

The Quarry to horror tworzony przez brytyjskie studio Supermassive Games, w którym gracze będą śledzić losy grupy młodych osób zmagających się ze śmiertelnie niebezpiecznym zagrożeniem podczas pobytu na letnim obozie. Historii będzie można doświadczać zarówno solo, jak i podczas zabawy w gronie znajomych: lokalnie oraz online. Okazuje się jednak, że ta druga opcja nie będzie dostępna od dnia premiery.

Poinformowano, że sieciowy multiplayer zostanie dodany do gry w późniejszej aktualizacji, a jej termin debiutu ustalono na 8 lipca, a więc niecały miesiąc po debiucie samej gry. Przypominamy, że The Quarry pojawi się na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X już 10 czerwca. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z pierwszej godziny zabawy.

Zobaczcie też nowe wideo przedstawiające gameplay.

The Quarry

