Toy Story 5 - Tim Allen o powrocie do roli. Czy piąta część to przesada?

Źródło: materiały prasowe

Toy Story 5 powstaje. Ikoniczna seria animowana opowiadająca o zabawkach doczeka się kolejnej części, w której do roli Buzza Astrala na pewno powróci Tim Allen, aktor użyczający swojego głosu postaci od czasów pierwszej części z 1995 roku. Allen niedawno wziął udział w The Tonight Show Jimmy'ego Fallona, gdzie wypowiedział się na temat powrotu do roli:

Bob Iger, prezes Disneya, powiedział że robimy to. Powiedział, że kolejna część powstanie. Ludzie od Disneya już skontaktowali się ze mną i Tomem w kwestii powrotu do ról, ale nic więcej nam nie mówią. Ludzie tacy jak ja zastanawiają się: 'czy czwarta część to było za dużo? Czy piąta to przesada?' Według plotek scenarzysta, który zajmuje się tą częścią, zrobił też jedną z lepszych z tych poprzednich. Powiedział: 'jeśli nie wiedziałbym jak zrobić to dobrze, nie robiłbym tego wcale.' Więc to może być bardzo, bardzo ciekawy pomysł.

Toy Story 5 - o czym?

O fabule piątej części z serii o Chudym, Buzzie i spółce nie wiadomo wiele, ale na temat filmu wypowiedział się już Pete Docter, dyrektor kreatywny Pixara:

Myślę, że będzie zaskakujący. Jest w nim naprawdę wiele fajnych rzeczy, których do tej pory nie widzieliście.

Sam Tim Allen również miał oryginalny pomysł względem kolejnej części: wymyślił, że warto skupić się na dorosłym Andym, który wyrusza na misję odnalezienia i odzyskania swoich starych zabawek, po to, aby oddać je swojemu synowi.