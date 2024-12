Ian McKellen w głównej roli w nowym filmie Stevena Soderbergha. O czym będzie The Christophers?

fot. Prime Video/New Line Cinema/BBC One

Reklama

Ian McKellen ma swoje lata, ale podobnie do Gandalfa nie traci wcale formy z biegiem lat. Wystąpi on w jednej z głównych ról w nowym filmie Stevena Soderbergha, czyli The Christophers. U jego boku zagra również Michaela Coel oraz James Corden. Scenariusz został napisany przez Eda Solomona, a produkcja ma ruszyć na początku 2025 roku w Londynie.

The Christophers - co wiadomo?

The Christophers to czarna komedia, która opowiada o pewnej rodzinie, która dawno nie miała ze sobą kontaktu. Ich ojcem jest niegdyś sławny artysta, który postanawia wynająć innego człowieka do skończenia jego prac, aby te mogły zostać odnalezione i sprzedane po swojej śmierci.

W obsadzie znajduje się: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden.

Zobacz także:

Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w Władcy Pierścieni