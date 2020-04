Valley Girl - zwiastun musicalowego remaku Dziewczyny z doliny

Valley Girl to musicalowy remake komedii romantycznej Dziewczyna z doliny z 1983 roku. Bohaterką produkcji jest Julie. Dziewczyna to wolny duch, która wolne chwile spędza z przyjaciółkami na zakupach i planowaniu balu maturalnego. Tak się dzieje dopóki nie poznaje i zakochuje się w muzyku, buntowniku, który reprezentuje zupełnie inny świat i wartości niż Julie. Pomimo odrzucenia ze strony przyjaciół i rodziny, bohaterka musi wyrwać się z bezpieczeństwa swojego świata, aby podążać za swoim sercem i odkryć, co tak naprawdę oznacza być dziewczyną z Doliny. Zadebiutował zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie znajdują się Jessica Rothe, Josh Whitehouse, Jessie Ennis, Ashleigh Murray, Chloe Bennet, Logan Paul, Mae Whitman, Mario Revolori, Rob Huebel, Judy Greer, Camila Morrone oraz Alicia Silverstone.

Valley Girl - premiera filmu w serwisach VOD 8 maja.