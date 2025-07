Twórca o fabule nowej Fantastycznej 4. Galactus „obierze kurs kolizyjny” z dzieckiem

fot. Marvel

Pomimo wielu zwiastunów i materiałów promocyjnych, Marvel nie wyjawił szczegółów fabuły swojego nadchodzącego filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Natomiast wiadomo, że nie będzie to historia genezy superbohaterów, a tytułowy team zmierzy się z Galactusem. Teraz reżyser, Matt Shakman, rzucił nieco światła na to, o czym opowie produkcja.

Galactus kontra Franklin?

W wywiadzie dla GamesRadar+ Shakman ujawnił, że Pożeracz światów grany przez Ralpha Inesona "obierze kurs kolizyjny" z Franklinem, dzieckiem Reeda Richardsa (Pedro Pascal) i Sue Storm (Vanessa Kirby).

To, co jest tak urzekającego w tym filmie, to to, że opowiada o najmniejszej, najmłodszej istocie na świecie i najstarszej, największej istocie we wszechświecie. Skala Galactusa jest jego dużą częścią, a Ralph Ineson jest niesamowitym aktorem; ten głos, ta prezencja. Wyglądał, jakby miał 300 metrów wzrostu.

Dodajmy, że Shakman w rozmowie z Variety przyznał, że z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki wycięto Johna Malkovicha m.in. dlatego, żeby przedstawić wszystkich złoczyńców i skupić się na głównej czwórce superbohaterów oraz indywidualnym wątku dziecka, aby uzyskać fabularną równowagę.

Wypowiedzi Shakmana w pewnym sensie obalają różne teorie fanów, jak np. tę, w której Franklin i Galactus mieliby się okazać jedną i tą samą osobą, tyle że z dwóch różnych linii czasowych. Co ciekawe w niektórych komiksowych historiach młodzieniec rzeczywiście staje się Galactusem, po tym jak jego ojciec niszczy jego poprzednią wersję.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - premiera w kinach 25 lipca.