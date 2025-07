Czy nowy Superman potępia Izrael? W sieci wybuchła dyskusja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Superman, mimo przychylnych opinii krytyków, publiczności i dobrego wyniku finansowego z pierwszego weekendu, jest nadal produkcją, która wzbudza duże emocje i polityczne dyskusje. Słowa Jamesa Gunna o tym, iż jest to historia o imigrancie, odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych i skomentował je choćby poprzedni odtwórca roli Człowieka ze stali, Dean Cain, który chociaż z samym tym twierdzeniem się zgodził, to nie pochwalał stawiania na niego takiego nacisku. Teraz przedmiotem dyskusji stał się inny motyw z filmu, czyli wojna Boravii z Jarhanpurem, który jest przyrównany przez komentujących do konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną.

W Avengers: Doomsday to nie Kapitan Ameryka poprowadzi herosów? Padło nazwisko innej postaci

Po premierze Supermana pojawiło się wiele głosów ze strony osób popierających Palestynę, które chwalą nowy film Jamesa Gunna i uważają, że ten stanął po tej samej stronie kreując Boravię na Izrael. Słynna jest też scena, w której Hawkgirl zrzuca z powietrza przywódcę tego kraju, który zdaniem wielu widzów i komentujących jest w DCU odpowiednikiem Binjamina Netanjahu, premiera Izraela.

W serwisie YouTube pojawiło się wiele filmów tworzonych przez lewicowych twórców, na przykład Hasana Pikera, który uważa, że pierwszy aktorski projekt z DCU jawnie potępia działania Izraela. W kontrze do tego można przywołać Bena Shapiro, konserwatywnego komentatora, zdaniem którego takie porównania są bezzasadne i "mogłaby je znaleźć tylko lewica". Dodaje, że fakty nie sprzyjają głosom mówiącym, iż jest to celowe nawiązanie reżysera do realnego konfliktu i chronologia się nie zgadza.

Jest to prawda, ponieważ James Gunn przyznał przed premierą filmu, że scenariusz był gotowy zanim na dobre rozgorzał konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną. Reżyser dodał nawet, że usiłował nieco stonować ten wątek, aby nie wzbudzać kontrowersji. Skwitował to słowami:

To inwazja potężnego państwa z despotycznym przywódcą na czele wymierzona przeciwko krajowi, którego historia jest problematyczna, ale nie ma przy tym żadnych możliwości obrony. To fikcja.

Najgorsze rzeczy, które Lex Luthor zrobił w komiksach