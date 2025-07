W Avengers: Doomsday to nie Kapitan Ameryka poprowadzi herosów? Padło nazwisko innej postaci

Marvel

Z przecieków i doniesień scooperów na temat filmu Avengers: Doomsday wynika, że w przyszłorocznej odsłonie Kinowego Uniwersum Marvela zobaczymy kilka drużyn herosów, z których jedną miałby poprowadzić Sam Wilson aka Kapitan Ameryka, a drugą - powstałą na bazie dawnych Thunderbolts - Yelena Belova. Patrząc z tej perspektywy, zupełnie zaskakująca staje się nowa wypowiedź reżysera Fantastycznej 4, Matta Shakmana, który wyraźnie zasugerował, że Avengersami będzie dowodził Reed Richards aka Mr. Fantastic.

W obszernej rozmowie z serwisem Variety twórca dał do zrozumienia, że to właśnie postać lidera Fantastycznej Czwórki była najtrudniejsza do obsadzenia, dodając:

On przechodzi od bycia nieco nerdowatym, zamkniętym w laboratorium naukowcem do roli męża i ojca, który zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę, aż ostatecznie staje się kimś, kto przewodzi Avengersom. Zdałem sobie sprawę, że wersja postaci, którą tworzyliśmy, musiała zawierać wszystkie te elementy.

Amerykańskie portale popkulturowe wątpią, by Shakman w swoich słowach odnosił się wyłącznie do komiksowej przemiany Richardsa.

Obsada Fantastycznej 4 dostała swoje role bez castingu

Ze wspomnianego wcześniej raportu Variety dowiadujemy się także więcej na temat filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki:

reżyser, prywatnie wielki miłośnik Pierwszej Rodziny Marvela, zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne oczekiwania pojawiły się w stosunku do stworzonej przez niego produkcji - później dodaje jednak, że "naciski ze strony korporacji nie są dla mnie obciążeniem";

Reeda Richardsa i Sue Storm Shakman określa "najpierw rodzicami, później naukowcami i odkrywcami; superbohaterami są tylko wtedy, gdy muszą nimi być";

ogromny wpływ na to, że Marvel zatrudnił Shakmana jako reżysera, miało zdjęcie filmowca z trzymaną na dłoniach córką, które pokazano włodarzom Domu Pomysłów;

Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm aka Stwór) i Joseph Quinn (Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia) dostali swoje role bez przesłuchania na castingu; pierwszy z nich miał po prostu "miły kontakt" z Shakmanem, drugi natomiast zdążył tylko porozmawiać o swoich pomysłach na postać;

w podobny sposób - bez przesłuchania - zostali zatrudnieni Pedro Pascal (Reed Richards) i Vanessa Kirby (Sue Storm), przy czym oni rozmawiali z reżyserem i decydentami Marvela "kilka razy" przed sfinalizowaniem umowy;

Pascal i Shakman znają się od blisko 30 lat; na początku kariery mieli tego samego menadżera, byli nawet blisko zostania współlokatorami;

gdy zaczynały się prace nad filmem, scenariusz Fantastycznej 4 wciąż nie był gotowy;

reżyser przyznaje, że usunięcie Johna Malkovicha z ostatecznej wersji ekranowej opowieści było "bolesne";

w nadchodzącej odsłonie MCU zobaczymy córkę Shakmana, Maisie, która pojawi się w scenie z Ludzką Pochodnią - bohater uchroni dziecko przed walącym się na nie gruzem.

Film Fantastyczna 4 zadebiutuje w polskich kinach 25 lipca.