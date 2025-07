HBO Max - nowości na 16-31 lipca 2025. Te dni i seria Oszukać przeznaczenie

fot. materiały prasowe

HBO Max w drugiej połowie lipca będzie mieć kilka ciekawych produkcji do zaoferowania swoim subskrybentom. W serwisie dostępnych będzie aż pięć części kultowej serii Oszukać przeznaczenie. Na uwagę zasługuje wysoko oceniana przez krytyków tegoroczna komedia Te dni z Keke Palmer i SZA. Z kolei miłośnicy dokumentów oraz muzyki powinni sprawdzić Billy Joel: And So It Goes, który zagłębia się w życie i twórczość legendy rocka.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - filmy na 16-31 lipca

Niewidzialna walka (The Invisible Fight) - Wyobcowany fan metalu Raphael odkrywa tajne bractwo prawosławnych mnichów, którzy ćwiczą kung-fu.

Chłopaki też płaczą (Forgetting Sarah Marshall) - Zrozpaczony po rozstaniu mężczyzna wyjeżdża na Hawaje, gdzie przypadkiem spotyka byłą i jej nowego chłopaka w tym samym kurorcie.

Idol z piekła rodem (Get Him to the Greek) - Aaron Green (Jonah Hill) jest ambitnym młodym człowiekiem, który pracuje w przemyśle muzycznym. Musi towarzyszyć w podróży Aldousowi Snowowi (Russell Brand) wyjątkowo nieprzewidywalnemu brytyjskiemu gwiazdorowi rocka.

Traffic - Trzy historie przedstawiające walkę z narkotykami z perspektywy ojca, policjanta oraz żony.

Hotel Pula - Opowieść o niemożliwej miłości pomiędzy Uną, licealistką z Puli, a starszym uchodźcą z ogarniętej wojną Bośni i Hercegowiny.

Do kogo należę? (Who do I belong to?) - Tunezyjka staje przed trudnym wyborem między miłością matki a pragnieniem prawdy, gdy jej syn wraca z wojny z tajemniczą, ciężarną żoną.

Mój przyjaciel szpieg (My Spy: The Eternal City) - Agent CIA JJ i jego 14-letnia pasierbica Sophie muszą powstrzymać nuklearny spisek podczas szkolnej wycieczki do Watykanu.

Oszukać przeznaczenie (Final destination) - Alex Browning ma przeczucie katastrofy samolotu tuż przed startem i ratuje siebie oraz sześciu innych pasażerów.

Oszukać przeznaczenie 2 (Final Destination 2) - Kimberly ratuje siebie i przyjaciół przed karambolem na autostradzie, ale śmierć nie pozwala się oszukać.

Oszukać przeznaczenie 5 (Final Destination) - Sam ma wizję zawalenia się mostu i ratuje współpracowników, ale śmierć nie pozwala im uciec przeznaczeniu.

Oszukać przeznaczenie 3 (Final Destination 3) - Wendy ma wizję katastrofy na kolejce i w panice ratuje część przyjaciół przed śmiercią.

Oszukać przeznaczenie 4 (Final Destination 4) - Tym razem nastolatek unika śmierci na torze wyścigowym, ale szybko odkrywa, że śmierć zawsze wyrównuje rachunki.

Wielkie ziewnięcie historii (The Great Yawn of History) - Pewnego dnia głęboko wierzący mężczyzna śni o skrzyni złota ukrytej w jaskini. Przekonany, że sen to znak od Boga, wyrusza na poszukiwania.

Ostatni Żyd na osiedlu (A Good Jewish Boy) - Na przedmieściach Paryża 27-letni Bellisha mieszka ze swoją matką. Jednak niegdyś ich tętniąca życiem społeczność żydowska, szybko zanika.

Pomimo (Feeling Better) - Mężczyzna cieszy się beztroskim pobytem w szpitalu, dopóki nowy pacjent nie burzy jego codziennej rutyny.

Zaraza (Plague) - Początek XIX wieku. Bogaty mężczyzna, Yurdan, wraz z synem wraca z pielgrzymki i zastaje spustoszone przez zarazę bułgarskie ziemie.

Te dni (One of Them Days) - Alyssa i Dreux muszą stawić czoła eksmisji po tym, jak chłopak Alyssy przepuszcza pieniądze na czynsz.

Babygirl - Wpływowa prezeska ryzykuje karierę i rodzinę, gdy wdaje się w namiętny romans ze swoim dużo młodszym stażystą.

Zimowe przejście (Winter Corssing) - Marie przemyca papierosy przez Alpy z kochankiem - strażnikiem granicznym. Spotkanie z uchodźcą szukającym siostry wciąga ją w niebezpieczną grę.

Jedynka plus (F Plus) - Grupa nastolatków planuje idealny fortel, włamując się do swojej szkoły, by zmienić oceny z niezdanych testów.

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) - II wojna światowa. Brytyjskie wojsko rekrutuje elitarną grupę żołnierzy do tajnej misji za linią wroga.

HBO Max - dokumenty na 16-31 lipca

Billy Joel: And So It Goes - Portret Billy’ego Joela, ukazujący miłość, stratę i osobiste zmagania, które napędzają go do pisania piosenek.

Morderstwo aktora Rafaela Miguela (The Murder of actor Rafael Miguel) - Serial dokumentalny, który zagłębia brutalną zbrodnię, która wstrząsnęła Brazylią: morderstwo aktora Rafaela Miguela.

Lipcowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 lipca)

16 lipca

Grzesznicy

17 lipca

Niewidzialna walka

Chłopaki też płaczą

Idol z piekła rodem

Traffic

18 lipca

Hotel Pula

Do kogo należę?

Mój przyjaciel szpieg

Oszukać przeznaczenie

Oszukać przeznaczenie 2

Oszukać przeznaczenie 3

Oszukać przeznaczenie 4

Oszukać przeznaczenie 5

19 lipca

Billy Joel: And So It Goes, odc. 1

Wielkie ziewnięcie historii

Ostatni Żyd na osiedlu

20 lipca

Poliyfamily, odc. 1

21 lipca

Race Bikes, odc. 1

Robot Chicken: Self-Discovery Special

22 lipca

Evil Lives Here: The Killer Speaks II, odc. 1-10

Lively vd Baldoni: The Hollywood Feud

24 lipca

Pomimo

25 lipca

Zaraza

Te dni

Babygirl

26 lipca

Zimowe przejście

28 lipca

In the Eye of the Storm: Shark Storm

30 lipca

Jaws vs Mega Croc

31 lipca

Morderstwo aktora Rafaela Miguela, odc. 1

Outback Crystal Hunters II, odc. 1-8

Jedynka plus

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani

Air Jaws: The Hunt for Collossus

