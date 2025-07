Tak wygląda nowa wersja Kobiety Kot. Hełm wzbudza kontrowersje

Fot. DC Comics

Pojawiło się pierwsze spojrzenie na Kobietę Kot w serii Absolute Batman. To komiks, który zyskał sławę tym, że całkowicie odwrócono w nim klasyczny origin Mrocznego Rycerza – Bruce Wayne został pozbawiony posiadłości, pieniędzy i lokaja, które od zawsze były nieodzowną i ważną częścią jego postaci. Ta zmiana sama w sobie była kontrowersyjna, a potem kolejne grafiki z bohaterami również wzbudzały gorące dyskusje online, szczególnie design Bane'a. Kobieta Kot raczej nie będzie wyjątkiem.

Pierwsze spojrzenie na nową Kobietę Kot

Poniżej możecie przyjrzeć się, jak wygląda ta świeża interpretacja Seliny Kyle: antagonistki, antybohaterki i jednej z najbardziej ikonicznych partnerek Batmana.

Pierwsze, co przyciąga wzrok na powyższej grafice, to hełm Kobiety Kot. Pod tym kątem wydaje się wręcz perfekcyjną kulą i ma duże uszy po bokach. Wiele osób może stwierdzić, że jest to trochę zbyt przerysowane i wręcz komiczne. Warto jednak zaznaczyć, że za design postaci odpowiada Nick Dragotta. Artysta, który wcześniej pracował chociażby nad komiksami Ghost Cage i East of West, współpracował z Marvelem między innymi przy Fantastycznej Czwórce i współtworzył postać Ameriki Chavez, którą można było zobaczyć na dużym ekranie w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Dragotta ma bardzo specyficzny styl, a przy serii Absolute Batman twórcom bardzo zależało na wyróżniającej się oprawie wizualnej: Batman jest na przykład ogromny, a logo na jego torsie duże i kanciaste, za to jego przeciwnik Black Mask ma okrągły hełm, łudząco przypominający kształtem ten, który ma na sobie Kobieta Kot.

Ogromny i kanciasty Batman

Poniżej możecie przyjrzeć się innym grafikom z Absolute Batman. Szczególnie ciekawe są plansze, na których dokładnie rozrysowano elementy stroju Mrocznego Rycerza i jak działa jego peleryna. Na pewno też warto przyjrzeć się designowi Bane'a, który swego czasu również wzbudził duże kontrowersje z uwagi na proporcje między sylwetką złoczyńcy a głową.

Absolute Batman - szkice koncepcyjne (kostium Mrocznego Rycerza))

Oczywiście, wielu osobom może po prostu nie podobać się wizualnie ta interpretacja Mrocznego Rycerza, warto jednak wiedzieć, że był to celowy zabieg twórców, którzy chcieli czegoś wyróżniającego się i mocno stylizowanego. Nowy wygląd Kobiety Kot idealnie współgra z resztą serii, choć dla osób nie znających komiksu Absolute Batman i twórczości Dragotty, jej hełm i design może się wydawać co najmniej dziwnym wyborem artystycznym.