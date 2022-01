Valve ujawniło datę premiery Steam Decka

Źródło: Valve

Wszystko wskazuje na to, że dalszych opóźnień w procesie dystrybucji Steam Decka nie będzie. W najnowszym wpisie blogowym pracownicy Valve poinformowali, że system sprzedażowy przenośnej konsoli zostanie uruchomiony 25 lutego o godzinie 19 czasu polskiego. Wówczas pierwsza grupa klientów otrzyma e-mail z prośbą o opłacenie konsoli.

Od tego momentu gracze będą mieli 72 godziny, aby sfinalizować swoje zamówienie przedpremierowe. Jeśli nie wywiążą się z tego zobowiązania – wypadną z kolejki, a ich zamówienie przejmie pierwszy klient z listy rezerwowej. Firma deklaruje, że pierwsze paczki zostaną wysłane do graczy już 28 lutego, a kolejne partie mali z zaproszeniem do finalizacji transakcji będą rozsyłane w cyklach tygodniowych.

Debiut Steam Decka będzie wielkim sprawdzianem dla Valve. Jeśli przenośna konsola okaże się sukcesem, może porządnie napędzić nowy segment rynku gamingowego. W oblicz wygórowanych cen kart graficznych zakup tego sprzętu może okazać się dla wielu graczy ciekawą alternatywą dla modernizacji peceta. Steam Deck mimo relatywnie niskiej mocy obliczeniowej ma bowiem poradzić sobie z odpaleniem wielu współczesnych gier. I nawet jeśli osiągnie to przy niskich ustawieniach graficznych, nie powinno to stanowić zbyt dużego problemu. Na małym ekranie produkcje klasy AAA pokroju Death Stranding czy Sekiro: Shadows Die Twice nawet przy obniżonej jakości powinny prezentować się zadowalająco.

