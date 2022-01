Steam Deck ze wsparciem dla technologii Easy Anti-Cheat od Epic Games

fot. Valve

Pod koniec lutego pierwsi klienci otrzymają swoje konsumenckie wersje konsoli Steam Deck. Konsoli, która według Valve będzie w stanie zastąpić nam klasycznego peceta i pozwoli odpalić większość najpopularniejszych gier z tej platformy. Tym, co wyróżnia ją na tle innych przenośnych pecetów tego typu, jest zastosowany system operacyjny. Valve zrezygnowało z Windowsa na rzecz Linuksa ze wsparciem narzędzia kompatybilności Proton.

Takie rozwiązanie w teorii mogło utrudnić wykorzystanie przez deweloperów zewnętrznych narzędzi antycheaterskich, które zazwyczaj projektuje się przede wszystkim z myślą o stosowaniu w środowisku Microsoftu. Na szczęście Valve zadbało i o ten aspekt funkcjonowania konsoli. W grudniu 2021 roku korporacja poinformowała o tym, że system BattlEye będzie w pełni kompatybilny ze Steam Deckiem. Teraz dołącza do niego Easy Anti-Cheat od Epic Games.

Według Valve wdrożenie EAC do gier uruchamianych za pośrednictwem nowej konsoli, będzie prostym procesem. Twórcy nie będą musieli wprowadzać żadnych zmian w narzędziach deweloperskich czy plikach binarnyc aby przystosować tytuły korzystające z Easy Anti-Cheat do funkcjonowania w nowym środowisku. A to z kolei poszerzy bibliotekę gier obsługiwanych przez Steam Decka, które ściśle zintegrowano z EAC

System antycheaterski od Epic Games zastosowano w takich tytułach jak 7 Days to Die, Apex Legends, Battlefield 2042, Fortnite czy Outriders. Pełną listę produkcji wykorzystujących to narzędzie można znaleźć na stronie producenta.

