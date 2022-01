Dynamic Cloud Sync - Steam Deck automatycznie zsynchronizuje zapis gry

Źródło: Valve

Steam ujawnił Dynamic Cloud Sync, nowe narzędzie do zarządzania zapisami w chmurze stworzone z myślą o posiadaczach przenośnej konsoli Steam Deck. Dzięki niemu gracze będą mogli szybko i sprawnie przenosić postęp w rozgrywce pomiędzy pecetem oraz Steam Deckiem. I to nawet w momencie, w którym uśpimy konsolę bez wyłączania aktualnie ogrywanej produkcji.

Dzięki Dynamic Cloud Sync konsola w chwili przejścia w tryb uśpienia automatycznie pobierze i przekaże do chmury zmodyfikowany zapis rozgrywki. Następie po uruchomieniu tego tytułu na innym sprzęcie za pośrednictwem Steamea platforma pobierze dane z chmury umożliwiając błyskawiczny powrót do zabawy. Ponadto w trakcie wybudzania Steam Decka system sprawdzi, czy nie należy pobrać danych z chmury i zaktualizować stanu gry.

Funkcja ta nie będzie domyślnie wdrożona do wszystkich produkcji, to deweloperzy będą musieli zadbać o wprowadzenie jej do swoich tytułów. Warto także pamiętać o tym, że do automatycznej synchronizacji niezbędne będzie połączenie z internetem, dlatego usypiając konsolę z dala od domowej sieci Wi-Fi, nie będziemy w stanie skorzystać z potencjału Dynamic Cloud Sync. W przypadku gier nieobsługujących tego narzędzia Steam i tak będzie śledził postęp rozgrywki użytkowników Steam Decka. Jednak jeśli ktoś uśpi konsolę i spróbuje odpalić ten sam tytuł na innym sprzęcie, system poprosi go, aby wrócił na Decka i ręcznie zapisał stan gry. Jeśli tego nie zrobi, utraci postęp rozgrywki.

O tym, jak Dynamic Cloud Sync sprawdza się w praktyce, przekonamy się już wkrótce. Pierwsi gracze otrzymają swoje egzemplarze Steam Decka już pod koniec lutego 2022 roku.

