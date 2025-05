Doom: The Dark Ages zbiera pochwały. Zwiastun premierowy już w sieci

fot. Bethesda

Choć do debiutu Doom: The Dark Ages zostało jeszcze kilka dni, w sieci pojawił się już zwiastun premierowy (możecie obejrzeć go poniżej), a także pierwsze recenzje gry. id Software i Bethesda mają powody do zadowolenia — tytuł zdobywa wysokie oceny i może pochwalić się średnią 86/100 w serwisie OpenCritic.

Niektórzy krytycy uważają, że Doom: The Dark Ages to najlepsza odsłona serii. Chwalona jest przede wszystkim rozgrywka, którą wzbogacono nie tylko o większe lokacje, ale też nowe mechaniki, takie jak bardziej rozbudowana walka wręcz czy tarcza, którą można wykorzystać zarówno defensywnie, jak i ofensywnie.

Oczywiście nie wszyscy podzielają tę opinię — pojawiło się również kilka niższych ocen. Część recenzentów zwraca uwagę, że nieco wolniejsze tempo rozgrywki nie przypadło im do gustu; niektórzy mają też mieszane odczucia wobec ścieżki dźwiękowej, tym razem stworzonej przez Finishing Move, a nie Micka Gordona, znanego z soundtracków do Doom i Doom Eternal.

Doom: The Dark Ages - recenzja gry

Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami gry.

Doom: The Dark Ages - premiera 15 maja 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.