Voltes V: Legacy - teaser serialu z Filipin. Gigantyczne roboty w boju na ulicach metropolii

fot. materiały prasowe

Voltes V: Legacy to serial aktorski oparty na japońskim anime, który był niezwykle popularny w latach 70. i 80. Produkcja powstaje w Filipinach dla telewizji GMA. Mark Reyes jest jej reżyserem. Choć dokładny budżet nie jest znany, widzimy, że efekty specjalne nie wyglądają źle.

Historia rozpoczyna się na odległej planecie, w której dochodzi do przewrotu. Uzurpator przejmuje tron Imperium, a prawowity władca ucieka i trafia na Ziemię. Latami pracuje, by przygotować tę planetę na nieuchronną inwazję jego pobratymców. Gdy w końcu atakują i wypuszczają gigantyczne roboty do walki z armiami ludzi, Ziemianie są gotowi i pilotując swojego olbrzyma stają do boju.

Interesujące jest to, że samo anime było w Filipinach popularne, ale z uwagi na treści polityczne nawiązujące do rebelii, szybko produkcja została zakazana w tym kraju. Tym bardziej ciekawe, że to właśnie tutaj produkowany jest serial aktorski. Według słów reżysera prace nad tym trwają od 5-6 lat.

Voltes v: Legacy - zwiastun

Data premiery Voltes V nie jest znana.