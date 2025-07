Fantastyczna 4 - potwierdzono walkę z potworem. Ile film zarobi?

fot. materiały prasowe

Reklama

W Londynie odbył się pokaz 30 minut filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki dla fanów Marvela. Z niego dowiedzieliśmy się, że wspomniani są tacy złoczyńcy z komiksów jak Puppet Master, Mad Thinker, Diablo, Red Ghost oraz Wizard. Ma to najpewniej pokazać, że tytułowa grupa miała pełne ręce roboty. Zobaczymy też, zgodnie z wcześniejszymi materiałami promocyjnymi, walkę Fantastycznej Czwórki z potworem z wnętrza ziemi, będącym na usługach Mole Mana (w tej roli Paul Walter Hauser). Mają być wówczas w swoich klasycznych niebiesko-czarnych kostiumach, a nie tych nowych, które widzieliśmy w zwiastunach.

Fantastyczna 4 - nowe materiały

Pojawiły się plakaty pokazujące, że w swoim świecie Fantastyczna Czwórka reklamuje różne produkty codziennego użytku. Jest też nowy spot, który po raz pierwszy porusza wątek Franklina Richardsa i jego mocy, która - według plotek - może być w kręgu zainteresowań atakującego Ziemię Galactusa.

Fantastyczna 4 Zobacz więcej Reklama

Fantastyczna 4 - box office

Dawno nie było tak wielkiego zainteresowania filmem MCU od Marvel Studios. Nowe prognozy box office mówią, że otwarcie w Ameryce Północnej powinno zamknąć się minimalnie w kwocie 125 mln dolarów. Wszystko będzie też zależeć od recenzji i opinii widzów, co może mieć istotne znaczenie dla niezdecydowanych widzów. Znakomite wyniki przedsprzedaży sugerują, że wynik może być nawet większy niż się szacuje. Na razie są to bardzo wstępne wyniki, które mogą jeszcze się zmienić przez te dwa tygodnie do premiery.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki odbędzie się 25 lipca 2025 roku.