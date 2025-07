To koniec The Boys. Karl Urban żegna się z serialem na Instagramie

Źródło: materiały prasowe

Karl Urban opublikował emocjonalny post na Instagramie, załączając zdjęcie z planu finałowego sezonu The Boys, na którym jest w kostiumie swojej postaci razem z powracającym w obsadzie Jackiem Quaidem. Tym samym ogłasza, że zakończył prace na planie i żegna się na zawsze z tą postacią, bo nadchodzący sezon zamyka tę historię i jest ostatnim.

The Boys – pożegnanie Karla Urbana

Chociaż serial The Boys jest na ekranach od 2019 roku, czyli od sześciu lat, z postu aktora dowiadujemy się, że jego przygoda od angażu trwała osiem lat. Nazywa to „niesamowitą, zmieniającą życie podróżą”. Co ciekawe, poza standardowymi w takich sytuacjach podziękowaniami, aktor ujawnił, że ostatni dzień zdjęciowy miał na planie na Hawajach. Jeszcze nie wiadomo, jaką rolę to miejsce odegra w fabule serialu.

Prace na planie zakończyły się na początku lipca, o czym informował twórca i showrunner Eric Kripke. Po prostu dopiero teraz Karl Urban zdecydował się to ogłosić i pożegnać z postacią. Na początku miesiąca tak twórca opisał koniec pracy na planie:

– To ostatni raz, kiedy jestem na tym planie. Wkrótce zostanie zburzony. To słodko-gorzkie uczucie, ale głównie czuję wdzięczność. Mamy najlepszą obsadę, najlepszą ekipę, najfajniej napisaną historię i coś, czego nie da się przewidzieć: odpowiedni czas. Czekasz całą swoją karierę, żeby mieć może z dwie z tych rzeczy, jeśli masz szczęście. My mamy je wszystkie. Do rodziny The Boys: dziękuję, kocham was wszystkich. Do fanów: dziękuję za oglądanie, nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wielki finał. To już koniec.

Data premiery finałowego sezonu nie jest znana.