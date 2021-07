Westworld- prace nad 4. sezonem wstrzymane. Dlaczego?

fot. materiały prasowe

Westworld padło ofiarą pandemii. HBO wstrzymało produkcję 4. sezonu serialu z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, który otrzymał członek załogi. Przerwa w kręceniu potrwa około dwóch dni. Nie jest to jedyny tytuł, który spotkał taki los. W związku z coraz większą liczbą zarażonych, wstrzymane zostały też takie seriale jak 10. sezon American Horror Story, House of the Dragon czy Bridgertonowie.

Westworld to serial z gatunku science-fiction, oparty na filmie Michaela Crichtona o tym samym tytule z 1973 roku. Akcja rozgrywa się w futurystycznym parku rozrywki. Zamieszkuje go sztuczna inteligencja, która zaczyna wyrywać się spod kontroli i atakować gości. Mroczna opowieść skupia się na tym, co oznacza wolna wola, a prace nad 4. sezonem rozpoczęły się latem 2021 roku.

W obsadzie grają Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Thandie Newton, Aaron Paul, Jimmi Simpson, Katja Herbers, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro i Aurora Perrineau. Za reżyserię odpowiadają Jonathan Nolan i Fred Toye.