Harry Potter - kto zagra nowego Voldemorta? Ralph Fiennes wybrał swojego następcę

Ralph Fiennes grał lorda Voldemorta w filmowej sadze Harry Potter. Jako że Warner Bros. Discovery i HBO szykują nową adaptację książek, by opowiedzieć ponownie tę samą historię, inny aktor wcieli się w kultowego złoczyńcę. Fiennes w nowym wywiadzie wybrał swojego następcę.

Harry Potter – nowy Voldemort

Ralph Fiennes uważa, że Cillian Murphy powinien zagrać Voldemorta w serialu. Zgodził się z sugestią dziennikarza programu Watch What Happens Live After A View, który zaproponował to nazwisko. Tym samym Murphy stał się jego wyborem na następcę w roli Voldemorta.

- Cillian jest fantastycznym aktorem. To cudowna sugestia. Jestem w pełni za kandydaturą Cilliana.

Prace nad serialem trwają, a HBO zapowiada, że będzie to wierniejsza adaptacja książek niż kinowe filmy. Docelowo premiera pierwszego sezonu ma odbyć się w 2026 roku.

Francesca Gardiner, znana z hitu Sukcesja, jest showrunnerką i scenarzystką. Doceniany reżyser Mark Mylod, który stworzył jedne z najlepiej ocenianych odcinków Sukcesji, stanie za kamerą wielu odcinków. Firma Framestore, jedna z najlepszych na świecie, zajmie się efektami specjalnymi.