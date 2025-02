Gwiazda filmów Spike'a Lee w obsadzie kontynuacji Godzilli i Konga. W kogo się wcieli?

fot. Raj Rihal

Ludzka obsada kolejnego filmu z Monsterverse stale się powiększa. ComicBook poinformowało o nowym nazwisku w obsadzie i szczegółach na temat roli.

Gwiazda filmów Spike'a Lee w obsadzie kontynuacji Godzilli i Konga

Do niezatytułowanej jeszcze kontynuacji Godzilla i Kong: Nowe imperium dołączył Delroy Lindo. Aktor już od pięćdziesięciu lat prowadzi swoją karierę. Często pojawiał się w produkcjach Spike'a Lee. Zdobywał nagrody Critics Choice Awards za Pięciu braci i Sprawę idealną. Ma się on wcielić w przywódcę organizacji Monarch i szefa postaci granej przez Kaitlyn Dever. To ona będzie główną bohaterką. Z kolei Jack O'Connell, który niedawno dołączył do obsady ma być jej ekranowym bratem.

O czym może być kontynuacja Godzilla x Kong?

Nowy film w Monsterverse opisany jest jako kontynuacja franczyzy, koncentrująca się na Godzilli, Kongu i innych tytanach. Wewnętrzne źródła wskazują, że chociaż Kong i Godzilla nadal będą centralnymi potworami w filmie, Legendary chciało rozbudować krąg postaci ludzkich, a pierwszym wyborem okazała się Dever, której popularność rośnie od pewnego czasu.

Grant Sputore obejmuje stanowisko reżysera, przejmując pałeczkę po Adamie Wingardzie, który wyreżyserował ostatnie dwa filmy na podstawie scenariusza Dave’a Callahama.

