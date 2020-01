Wiedźmin - sezon 2. O jaką rolę walczy aktor z Hobbita? Zobacz wideo!

Kto pojawi się w 2. sezonie serialu Wiedźmin? Wiemy, że trwa pre-produkcja, a jednym z etapów jest casting. Podobnie jak przy pierwszym sezonie do sieci trafiają nagrania z przesłuchań do określonych ról. Sceny zostały specjalnie przygotowanie dla procesu castingu. Oficjalnie również nie ujawniono, o jaką rolę chodzi, ale fani od razu mają domysły, bo czuć to w charakterach poszczególnych postaci.

Graham McTavish to znany aktor serialowy, którego oglądaliśmy w takich produkcjach jak Outlander, Lucyfer, 24 godziny oraz Preacher. Wielu fanów zna go z roli krasnoluda z trylogii Hobbit. Sam opublikował wideo z przesłuchania na swoim koncie Vimeo.

Wiedźmin - kim jest Dijkstra?

Według portalu redanianinteligence.com (najlepsze źródło informacji o Wiedźminie) walczy o rolę Sigismunda Dijkstry, który jest szefem Wywiadu Redańskiego. Czy aktor pasuje do tej postaci? Oceńcie sami jego przesłuchanie. Dziennikarze są pewni, że ten bohater na pewno pojawi się w nowym sezonie.

Wiedźmin - kiedy premiera 2. sezonu?

Przypomnijmy, że 2. sezon nie pojawi się na ekranach w 2020 roku. Zaplanowano premierę na 2021 rok, prawdopodobnie na wiosnę. Wcześniej dostaniemy film anime Wiedźmin: Zmora Wilka, którego realizację Netflix ogłosił w styczniu 2020 roku.