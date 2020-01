Wiedźmin - 2. sezon nie pojawi się w 2020 roku. Jest wyjaśnienie. Kiedy premiera?

Wiedźmin zdobył wielką popularność po premierze w Netflixie w 2019 roku. Serial fantasy podbił serca widzów, choć krytycy w USA nie ocenili go zbyt pochlebnie. Wielu widzów miało nadzieję, że premiera 2. sezonu może nastąpić w 2020 roku, ale Lauren Schmidt Hissrich w rozmowie z IGN.com tłumaczy, dlaczego tak się nie stanie. Potwierdza jednak, że rozważali wprowadzenie odcinków pod koniec 2020 roku, ale zrezygnowali z tego pomysłu.

Wiedźmin - kiedy premiera 2. sezonu?

Styczeń 2020 roku to start pre-produkcji 2. sezonu Wiedźmina, więc Lauren S. Hissrich i ekipa są już w Londynie, w którym będą kręcone zdjęcia i trwają przygotowania. A tak wyjaśniła powody, dla których zdecydowali się nie spieszyć z produkcją odcinków i szybkim ustalaniem daty premiery.

- Prawda jest taka, że Wiedźmin to wielki serial i wymaga bardzo dużo czasu. Podczas pracy nad pierwszym sezonem zdaliśmy sobie sprawę, że trzeba było dużo rzeczy rozwalić podczas procesu post-produkcji. Chcemy być pewni, że każdy będzie mieć czas wykonać swoją pracę najlepiej jak umie. Dlatego upewniliśmy się, że mamy dużo czasu na tworzenie 2. sezonu, abyśmy nie musieli wszystkiego zamykać na ostatnią chwilę.

Jako że Lauren S. Hissrich rozważała koniec 2020 roku, można z tego wyciągnąć naturalny wniosek, że premiera 2. sezonu najwyraźniej ma szansę odbyć się wiosną 2021 roku. Wówczas powinni na spokojnie wszystko zamknąć. Być może Wiedźmin "przejmie" kwietniową premierę Gry o tron, która co roku wówczas rozgrzewała serca fanów fantasy.

Wiedźmin - pre-produkcja 2. sezonu ruszyła

Hissrich potwierdziła, że scenariusze są gotowe od miesięcy, ale podczas procesu pre-produkcji są one dopracowywane. Według niej jest to organiczny proces, który trwa cały czas, bo chcą być pewni, że dobrze opowiadają historię. Ma to na pewno potrwać co najmniej do lipca 2020 roku. Nie oznacza to, że zdjęcia rozpoczną się później - chodzi o ciągłe dopracowywanie tekstów dla najlepszego efektu.

Wiedźmin - sezon 1, odcinek 7

Jaka będzie struktura fabuły w 2. sezonie?

Producentka dodaje, że 2. sezon Wiedźmina nie będzie mieć już różnych linii czasowych, jak w pierwszym, ponieważ na koniec tamtej serii wszyscy są już w jednym okresie czasu. To oznacza, ze historia 2. sezonu będzie liniowa, a przygody bohaterów będą wspólne. Obiecuje, że pod względem opowiadania historii 2. sezon będzie bardziej skupiony na określonej linii fabularnej.

- Osobiście jestem smutna, że linie czasowe nie były tak dobrze odebrane, jak miałam nadzieję. Moim zdaniem są one fajne - dodaje.

