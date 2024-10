W jakim wieku będzie Batman DCU? Będzie różnica między nim a Supermanem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC Comics

Świat Batmana rozpoczęty w 2022 roku filmem z Robertem Pattinsonem święci kolejne sukcesy, tym razem z powodu serialowego Pingwina, który jest świetnie oceniany z odcinka na odcinek. Kontynuacja ma się pojawić rzekomo w 2026 roku, ale fani oczekują też nowych wieści na temat drugiego kinowego Batmana, którego będziemy mieli okazję poznać w przyszłości. Chodzi o DCU Jamesa Gunna, czyli osobne, kinowe uniwersum niepowiązane z produkcją Matta Reevesa. Zapowiedziano jakiś czas temu film Batman: The Brave and The Bold, który miałby przedstawić kolejnego Mrocznego Rycerza i skupić na jego relacji z synem. O samej produkcji na razie nie wiadomo zbyt wiele, ale wiarygodny scooper MyTimeToShineH informuje o poszukiwaniach castingowych. Mówi:

DC Studios poszukuje mężczyzny w średnim wieku do grania Batmana w DCU.

Będzie to stanowiło swoisty kontrast pomiędzy nim a Supermanem Davida Corensweta, który ma obecnie 31 lat.

