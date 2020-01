Wiedźmin - film anime Netflixa ogłoszony. O czym będzie opowiadać?

Wiedźmin Netflix zostanie rozbudowany o oficjalny film anime zatytułowany The Witcher: Nightmare of the Wolf, czyli w dosłownym tłumaczeniu Wiedźmin: Koszmar Wilka. Za sterami stoi Lauren Schmidt Hissrich (twórczyni serialowych przygód Geralta) oraz Beau DeMayo (jeden ze scenarzystów pierwszego sezonu).

Za animacje ma odpowiadać koreańskie Studio Mir, które znany jest z pracy przy takich produkcjach jak The Death of Superman, Young Justice: Outsiders (tworzyli 3 odcinki), Legenda Korry oraz Voltron: Legendary Defender.

The Witcher: Nightmare of the Wolf - o czym film anime?

W oficjalnym opisie fabuły czytamy, że produkcja ma rozbudować świat netflixowego Wiedźmina o nowe zagrożenie dla Kontynentu. Zagraniczne media spekulują, że historia może stanowić pomost pomiędzy pierwszym, a drugim sezon serialu aktorskiego, ale oficjalne szczegóły na ten temat nie zostały ujawnione.

Lauren S. Hissrich skomentowała sytuację na Twitterze, zdradzając, że film był w planach od roku, bo tyle czasu musiała zachować go w tajemnicy. Wygląda na to, że historia mogła być tworzona równolegle do pierwszego sezonu lub w trakcie pracy nad scenariuszami zdecydowano się przełożyć ten wątek na anime. Na razie to czyste spekulacje i musimy czekać na więcej informacji.

https://twitter.com/LHissrich/status/1220045706813214721

Przypomnijmy, że według Netflixa Wiedźmin jest ich najpopularniejszym serialem. Jego premiera w grudniu 2019 roku osiągnęła wielki sukces na skalę globalną. Efektem tego jest wyprzedanie książek Andrzeja Sapkowskiego w wielu miejscach świata na czele z USA - tutaj wydawca musiał wystosować oświadczenie do fanów z informacją, że przepraszają za brak egzemplarzy i niebawem druk pół miliona kolejnych trafi do sprzedaży.

Data premiery anime nie została ujawniona, ale wszystko wskazuje an to, że będzie to jeszcze 2020 rok. 2. sezon serialu Wiedźmin pojawi się dopiero w 2021 roku.