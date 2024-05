Allie Shehorn: wizażystka Rebel Moon dźgnięta nożem ponad 20 razy przez byłego chłopaka

Źrodło: https://www.gofundme.com/f/supporting-allies-recovery-help-cover-medical-costs

Jak donosi Deadline, do zdarzenia miało dojść 23 maja 2024 roku, w domu artystki. Podczas napaści doznała obrażeń szyi, ramion i brzucha. Christine White, jej zastępcza matka, znalazła ją około 4:30 w czwartek. Shehorn ledwo przeżyła i musiała zostać przewieziona do szpitala, by przejść przez liczne operacje. Przyjaciel Allie Shehorn, Jed Dornoff, twierdzi, że wizażystka po ataku ma ograniczoną władzę w rękach. Podzielił się także zdjęciem ze szpitala.

Napastnik uciekł ze stanu po rzekomym ataku. Według licznych raportów, powołujących się na organy ścigania, został aresztowany w Teksasie, w pobliżu granicy z Meksykiem.

Jeśli chodzi o napastnika, według doniesień Shehorn właśnie uzyskała zakaz zbliżania się ze względu na przemoc domową. Znajomi twierdzą, że to statysta, którego poznała na planie Rebel Moon. Przyjaciele utworzyli także zbiórkę w serwisie GoFundMe, by pomóc jej w opłaceniu rachunków szpitalnych i prawdopodobnie długotrwałego procesu rehabilitacji.