Battlestar Galactica – fani latami spierają się o TĘ postać. Twórca w końcu zabrał głos!

Twórca serialu Battlestar Galactica, Ronald D. Moore, gościł w podcaście Katee Sackhoff o nazwie The Sackhoff Show, w którym oboje wspominali wspólną pracę nad tym hitem science fiction. Aktorka zauważyła, że wciąż jest pytana o to: "Czym jest Starbuck?", czyli jej bohaterka z serialu, której wątek przybrał nadnaturalny obrót. Serial nigdy nie odpowiedział na to pytanie, więc Sackhoff zawsze mówi, że sama tego nie wie. A co na to twórca?

Czym jest Starbuck z Battlestar Galactica?

Nieoczekiwanie Ronald D. Moore postanowił omówić tę kwestię, ale jego odpowiedź zdecydowanie nie zmniejszy frustracji fanów tego kultowego serialu.

– Serial był procesem, podczas którego chcieliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ostatecznie zdecydowałem się, aby jej nie udzielać. Każda odpowiedź, na jaką wpadaliśmy, nie była satysfakcjonująca. Dla mnie zawsze była istotą, której nie da się zdefiniować. Nie chciałem, aby była aniołem. Nie chciałem, aby była kimś w rodzaju Jezusa, który umarł i został wskrzeszony. Jest czymś nieznanym, która do nas przybyła. Wiem, że dla wielu nie jest to satysfakcjonujące. Patrząc z perspektywy czasu, nie jestem pewien, czy podjęliśmy dobrą decyzję. Może powinienem był udzielić odpowiedzi? Bo tak pozostaje to dziwnym niedopowiedzeniem serialu, który nieustannie powraca w dyskusjach.

Nie przeszkodziło to fanom w snuciu teorii – w sieci można znaleźć ich mnóstwo. Serial jest obecnie dostępny w Polsce na SkyShowtime.