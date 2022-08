Wonder Woman - Gal Gadot wystąpi w Shazam 2? Jest plotka o scenie akcji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Wonder Woman to jeden z największych sukcesów DCEU, który zarobił prawie 900 milionów dolarów międzynarodowo w box office. Trwają prace nad trzecią częścią, jednak nowa ekscytująca plotka wskazuje, że być może zobaczymy Gal Gadot w superbohaterskiej odsłonie o wiele wcześniej, niż w Wonder Woman 3. Devin Faraci, dawny redaktor naczelny Birth. Movies. Death, wyjawił w podcaście Marvelvision, że zobaczymy postać w Shazam!: Gniew bogów na dużym ekranie w 2023 roku.

Devin Faraci poinformował, że Gal Gadot miała pojawić się w Shazam!: Fury of the Gods przynajmniej jako cameo, jednak jego najnowsze komentarze wskazują, że będzie mieć istotną rolę w fabule.

Wonder Woman - Gal Gadot wystąpi w Shazam 2?

Ostatnio nie wiedzieliśmy, jaką rolę odegra w filmie, jednak teraz możemy zdradzić, że będzie niemała, włączając w to przynajmniej jedną scenę akcji.

Gwiazda Shazam!: Fury of the Gods, Rachel Zegler, także dawała fanom wskazówki na udział Wonder Women w filmie. Aktorka powiedziała, że jej pojawienie się w remake'u Królewny Śnieżki nie było pierwszym spotkaniem z Gal Gadot.

Shazam 2 - opis zwiastuna filmu z CinemaCon

W trakcie panelu studia Warner Bros na branżowym wydarzeniu CinemaCon w Las Vegas zaprezentowano zwiastun produkcji. Nie trafił on do sieci, jednak portal Screen Rant zamieścił jego opis.

Nagranie przedstawia Shazama w Paryżu w restauracji, z Wonder Woman jedzącą z nim kolację. Bohater mówi jej, że nie może się zaangażować. Wówczas Wonder Woman zaczyna wychodzić, ale nagle zatrzymuje się. Kiedy się odwraca, nie jest to już Gal Gadot, a Merlin, który ostrzega herosa we śnie, że Córy Atlasa idą po niego.

Shazam 2 - zdjęcia

Shazam! 2

Mimo to, udział Wonder Woman w Shazam!: Fury of the Gods to dalej jedynie plotka.