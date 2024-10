Apple TV+ nowości na listopad 2024. Powrót Silosu i Sióstr na zabój

fot. Apple TV+

W listopadzie na subskrybentów Apple TV+ będzie czekać kilka wyczekiwanych nowości. Z drugimi sezonami powrócą Silos i Siostry na zabój. Na platformę trafi również dramat wojenny Blitz z Saoirse Ronan w głównej roli. Ponadto w serwisie pojawi się też dokument Chleba i róż o trudnym życiu kobiet w Afganistanie. Zobaczcie poniżej pełną rozpiskę nowości na Apple TV+ wraz z datami premier.

Apple TV+ - premiery na listopad 2024

Siostry na zabój

Premiera dwóch pierwszych odcinków 13 listopada

Siostry Garvey zawsze mogły na siebie liczyć. Kiedy jednak ginie ich toksyczny szwagier, o którego śmierci od dawna marzyły, ich świat wywraca się do góry nogami - a łącząca je więź zostaje poddana próbie. W obsadzie 2. sezonu są Sharon Horgan, Eve Hewson, Sarah Greene, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle i Saise Quinn.

Siostry na zabój - 2. sezon

Silos

Premiera pierwszego odcinka 15 listopada

W zniszczonym, toksycznym świece przyszłości tysiące ludzi żyją w ogromnym podziemnym silosie. Kiedy jego szeryf łamie podstawową zasadę, a mieszkańcy giną w tajemniczych okolicznościach, mechaniczka Juliette zaczyna odkrywać szokujące sekrety i prawdę na temat tego miejsca. W obsadzie 2. sezonu znaleźli się Rebecca Ferguson, Common, Steve Zahn, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie oraz Iain Glen.

Silos - 2. sezon

Chleba i róż

Premiera filmu 22 listopada

Po powrocie talibów do władzy grupa kobiet z Kabulu prowadzi rewolucyjną walkę o swoje prawa... i życie. Dokument wyprodukowany przez Malalę Yousafzai i Jennifer Lawrence.

Blitz

Premiera 22 listopada

Podczas II wojny światowej w Londynie dziewięcioletni George zostaje ewakuowany na wieś przez swoją matkę Ritę, by schronić się przed bombardowaniami. Krnąbrny i zdeterminowany, by powrócić do rodziny, George wyrusza w niesamowitą, niebezpieczną podróż powrotną do domu, podczas gry Rita usiłuje go odnaleźć.

Blitz

