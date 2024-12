Dobry start nie pomógł. xDefiant kończy działalność, a Ubisoft zamyka studia

fot. Ubisoft

Reklama

xDefiant to sieciowa strzelanka pierwszoosobowa, która zadebiutowała w maju 2024 roku na PC i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Tytuł dostępny jest w modelu free to play i zebrał całkiem przyzwoite oceny. W recenzjach można było przeczytać, że choć nie uniknięto pewnych błędów, to rozgrywka sprawia frajdę i jest w tym potencjał pod dalszy rozwój. Również liczba graczy początkowo nie zawodziła. W zaledwie 48 godzin po debiucie zanotowano ponad 3 miliony unikalnych graczy, a jednocześnie bawiło się nawet 300 tysięcy osób.

Niestety taki stan nie potrwał długo. Zainteresowanie szybko zaczęło spadać, a w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia, że Ubisoft zamierza zakończyć wsparcie dla swojej produkcji. 3 grudnia zostało to potwierdzone i oficjalnie poinformowano, że xDefiant zostanie stopniowo wygaszane. Tego samego dnia zamknięto możliwość rejestracji nowych kont i pobierania gry, a osoby, które w ciągu ostatnich 30 dni dokonały zakupów wewnątrz tej produkcji otrzymają zwrot pieniędzy. Serwery nie zostaną jednak od razu zamknięte i będą działać do 3 czerwca 2025 roku, a w międzyczasie zadebiutuje zawartość zapowiedzianego wcześniej 3. sezonu.

Zakończenie wsparcia xDefiant oznacza konsekwencje nie tylko dla graczy, ale również dla Ubisoftu. W związku z zaistniała sytuacją zamknięte zostaną biura w San Franscisco i Osace, a prace ma stracić ponad 270 osób. Pracownicy, których zwolnienia nie dotkną, zostaną przeniesieni do innych zespołów.